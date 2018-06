Die Dorferneuerung wird weiter gefördert

Mühlenfelder Land profitiert enorm

Mühlenfelder Land (r/jh). Gute Neuigkeiten kamen am Montag, 18. Juni, mit Norbert Lütke, Dezernatsleiter beim Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) Leine Weser, in das Neustädter Rathaus. Für die zum 15. September vergangenen Jahres beantragten vier Straßensanierungsmaßnahmen, im Rahmen des Dorferneuerungsprogrammes im Mühlenfelder Land, konnten vier weitere positive Förderbescheide übergeben werden.

Seit 2011 ist das Mühlenfelder Land mit seinen Dörfern Borstel, Dudensen, Hagen und Nöpke Teil des Programms. Seitdem konnten bereits sieben öffentliche Maßnahmen abgeschlossen werden, dazu befinden sich noch weitere vier in der Umsetzung.

Die Stadt Neustadt hatte den dritten Bauabschnitt der „Dudenser Straße“ in Dudensen und drei weitere Straßensanierungsmaßnahmen beantragt. Hierbei handelt es sich um die Sanierung des Weges zum Friedhof in Nöpke, eine Maßnahme, die im Kontext zu einer früheren Wegebaumaßnahme sowie zu der zeitgleich beantragten Neugestaltung des Friedhofumfeldes seitens der Kirchengemeinde steht. Zudem ist in Nöpke die Erneuerung der Straßen „An der Spitzburg“ und „Dickenhoopsweg“ sowie in Hagen der Straße „Am Anger“ vorgesehen. Bei den Maßnahmen handelt es sich um kostenintensive Straßensanierungsmaßnahmen. Hier wurden insgesamt rund 820.000 Euro Fördermittel bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von 1,3 Millionen beantragt.

Lütke hebt zudem das hohe Engagement der vielen Ehrenamtlichen und der Stadtverwaltung in der Dorferneuerung hervor. „Zu den abgeschlossenen Maßnahmen zählen etwa der Mehrgeneartionenplatz in Dudensen, das Feuerwehrgerätehaus in Nöpke sowie die Umgestaltung der Ortsmitte in Hagen. Die Sanierungsmaßnahmen für die „Alte Schule“ in Borstel oder den zweiten Bauabschnitt der Dudenser Straße und die Straßensanierungen in Borstel „Im Or“ sowie „Am Gänseberg“ in Hagen befinden sich noch in der Umsetzung.

Für die angelaufenen und abgeschlossenen Maßnahmen konnten bei einem Investitionsvolumen von insgesamt rund 4,4 Millionen Euro etwa 2,5 Millionen an Fördermitteln akquiriert werden. Bürgermeister Uwe Sternbeck und Fachbereichsleiterin Annette Plein zeigen auf, das die Dorferneuerung identitätsstiftendend für das Mühlenfelder Land ist. „Wir sehen am Beispiel des Mühlenfelder Landes, welche positive Strahlkraft solche Fördermaßnahmen auf die Dörfer haben. Seit Beginn der Förderung konnten verschiedene Bau- und Erhaltungsmaßnahmen umgesetzt werden, die maßgeblich zur Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum beigetragen haben.“

Auch private Maßnahmen können über das Dorferneuerungsprogramm des ArL gefördert werden. Hier liegt die Förderquote bei etwa 30 Prozent der Bruttokosten. Durch dieses Programm konnten so etwa Dächer und Fassaden saniert, zahlreiche Tore, Fenster und Türen erneuert und Freiflächen neu gestaltet werden. „All diese Maßnahmen tragen erheblich zum Erhalt des Ortsbildes bei“, erklärt Christopher Schmidt, zuständiger Sachbearbeiter im Fachdienst Stadtplanung. „Und ohne die Förderung durch das Amt für regionale Landesentwicklung, wäre bei weitem nicht alles umsetzbar gewesen“, so Schmidt.

