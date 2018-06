Marder in der Apotheke zeigt sich beratungsresistent

Kleines Raubtier ist doch unverletzt

Neustadt (os). Ob er ein gesundheitliches Problem hatte, konnten Mitarbeiterinnen der Scharnhorst-Apotheke einem Marder am Freitagvormittag nicht entlocken. Das Tier war im Erdgeschoss unterwegs, verschanzte sich schließlich unter einer Heizung und ließ sich selbst mit Hundeleckerlies nicht ins Freie locken.

Schließlich legte die Apotheken-Besatzung die Aufgabe in die Hände der Feuerwehr. Florian Hake und Jan Florian Krippner mussten dabei feststellen, dass dem kleinen Raubtier offensichtlich nichts fehlte, er biss Krippner in den Handschuh - aber nicht durch. Die Feuerwehrleute setzten den überaus munteren Mader in freier Natur aus.

