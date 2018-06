180 Rundballen brennen am Stall

Wieder Brandstiftung? Fälle häufen sich seit Mai

Feuerwehrleute aus Schneeren und Mardorf versuchen rund 80 Rundballen nahe einem Stall an der Bolsehler Straße zu löschen.

Schneeren (os). Ein Nachbar hatte schon gegen 4 Uhr leichten Brandgeruch bemerkt, kurz nach 6 Uhr bemerkten dann Passanten, dass rund 80 Rundballen nahe einem Stall an der Bolsehler Straße in Flammen standen oder vor sich hin schwelten. Die Feuerwehren Schneeren und Mardorf bekämpften den Brand, der Besitzer des Stalls zog mit einem Traktor einzelne Ballen aus der gestapelten Reihe, um die Löscharbeiten zu erleichtern. Ein Übergreifen auf den nahen Stall konnten die Einsatzkräfte verhindern. Bei Redaktionsschluss dauerte der Einsatz noch an.

Die Brandursache ist zunächst noch nicht geklärt, Brandstiftung wird aber nicht ausgeschlossen. Damit gibt es in den vergangenen Wochen gleich mehrere Brände, die nachgewiesen oder mit hoher Wahrscheinlichkeit vorsätzlich gelegt wurden. Anfang Mai brannte es gleich drei Mal in Dudensen, zuletzt hatten am Montag 1.800 Paletten und 20 Torfballen am ASB-Werk in Neustadt in Flammen gestanden.

