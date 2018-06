Leinstraße für LKW gesperrt

Nur noch Lieferverkehr erlaubt

Neustadt (os). Vom heutigen Mittwoch an gilt ein Durchfahrtsverbot für den LKW-Verkehr in der Leinstraße zwischen Schlosskreuzung und Theodor-Heuss-Straße. Für den Lieferverkehr bleibt die Straße weiterhin freigegeben, auch der öffentliche Nahverkehr ist von dem Verbot nicht betroffen. Der Grund für die Maßnahme ist laut Stadtverwaltung, dass die Straße in ihrer Breite und ihrer baulichen Ausführung nicht für die Dauerbelastung durch LKW-Verkehr ausgelegt ist.

