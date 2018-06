Es geht voran, aber es geht nicht schneller

Bauarbeiten an B 6-Brücke: Vollsperrung an zwei Wochenenden im Juli

Von den Bauarbeiten unterhalb der B6-Brücke bekommen die Autofahrer nur wenig mit. Erst von unten ist das Ausmaß der Verstärkungsarbeiten sichtbar.

Neustadt (dgs). „Das meiste passiert von unten“, erklärt Uwe Schindler in der Ratssitzung am Donnerstagabend den interessierten Zuhörern. Der Leiter der Landesstraßenbaubehörde Nienburg ist wieder einmal gekommen, um über den Fortgang der Arbeiten an der B6-Brücke zu berichten. „Es gibt viele Anfragen“, bestätigt er. Fest steht: Im Juli muss die Brücke an zwei Wochenenden jeweils von Freitagabend bis zum frühen Montagmorgen komplett für den Verkehr gesperrt werden.

Erst am Mittwoch hatte Schindler die Mitglieder der Bürgerinitiative Basse direkt vor Ort über die Verstärkungsmaßnahmen informiert. Sie sollen dafür sorgen, dass die Brücke voraussichtlich zum Ende des Jahres wieder für den Schwerlastverkehr freigegeben werden kann. „Schneller geht es nicht“, macht Schindler auf Nachfrage der Bürgerinitiative deutlich. Es sei derzeit kaum möglich, Firmen für diese Arbeiten zu finden. „Der Markt ist ausgereizt“, berichtet er.

Auf hohen Gerüsttürmen führen die Arbeiter derzeit aufwändige Bohrungen an der Brücke durch. Schindler hatte zur Demonstration einen armdicken, 20 Kilo schweren Bohrkern mitgebracht. Dabei dürfe der vorhandene Spannstahl im Beton nicht getroffen werden, erklärt er. Zur Verstärkung Brücke werden etwa 200 Meter lange Stahlseile gespannt. Wenn die großen Ankerblöcke für diese Seile einbetoniert werden, darf es keine Erschütterungen geben. Daher wird die B6 an zwei Juli-Wochenenden voll gesperrt werden. Dann sollen auch marode Widerlager auf einer Seite ausgetauscht werden, wofür die gesamte Brücke mit Hydraulikpressen angehoben werden muss. In den folgenden Monaten wird es immer wieder zu Beeinträchtigungen des Verkehrs kommen. So muss für die Schubverstärkung der Brückenträger durch die Fahrbahndecke gebohrt werden. Dazu wird der Verkehr jeweils auf eine Brückenseite verlegt.

Auch wenn dann noch nicht alle Arbeiten abgeschlossen sind, rechnet Schindler Ende des Jahres mit einer Wiederfreigabe der B6 für den Schwerlastverkehr - wenn auch wohl nur mit Tempo 30. Für die Anwohner aus Basse, Suttorf und Empede ein ersehnter Termin. Nachdem die Umleitung durch die Kernstadt aufgehoben ist, fahren die LKW wieder verstärkt durch die Dörfer.

