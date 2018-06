Die Seebühne startet in die sechste Saison

Klaus-Dieter Nülle (li.) und Niklas Nülle (re.) vom Meer Radio präsentieren das neue Seebühnen-Programm mit Nina Vanessa Bergmann und Willi Rehbock von der SMT.Foto: Giebel vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt/Mardorf (r/dgs). Der schwimmende Konzertsaal wird wieder zu Wasser gelassen. Von Juni bis September legt die mobile Bühne für insgesamt 18 Veranstaltungen in Mardorf und Steinhude an. Zusammen mit dem „Meer Radio 88.0“ als Sponsor ist ein interessantes und abwechslungsreiches Programm entstanden.

Los geht es im Hafen in Steinhude. Am Sonntag, 17. Juni, präsentiert dort „Walt Kracht & his Orchestra“ bekannte Melodien im Bigband Sound. Eine Neuauflage des beliebten Poetry Slam folgt am 24. Juni. Am 30. Juni kann die Woche bei Wohlfühlatmosphäre und Cocktails bei der „Meer Radio Summer Lounge“ ausklingen.

Die darauf folgenden Wochenenden gibt es Jazz vom Feinsten. Am 1. Juli beginnt der Sonntag beim Jazzfrühschoppen mit „Happy Jazz und Co.“ und am 6. Juli mit „Hot4Jazz“.

Ab dem 13. Juli liegt die Seebühne dann in Mardorf vor Anker. Los geht es auch dort mit einer „Meer Radio Summer Lounge“, bevor am 21. August erneut die „Pfundskerle“ Stimmung ans Nordufer bringen.

Am 28. Juli wird die Kult-Band „Jane“ die Seebühne rocken. Das beliebte Familienfest rund um die Seebühne beginnt am 4. August um 15 Uhr, am Abend folgt mit den Oberallgäu Musikanten ein weiterer Höhepunkt.

Am 11. August ist die Seebühne zurück im Steinhuder Hafen. Bei dem Chorfestival „Meersingen“ werden junge regionale Chöre ein bunt gemischtes Repertoire präsentieren. Ein Wochenende später, am 19. August, folgt die Skiffle Group Worried-Men. Selbstverständlich ist die Seebühne auch beim Festlichen Wochenende vom 24. bis 26. August an allen drei Veranstaltungen eingebunden.

Freuen kann man sich auf die Meer Radio Kubanische Nacht mit Salsa-Klängen, stilechter Atmosphäre und mit Grammy-Preisträger Nené Vásquez & Band am 1. September.

Am Sonntagvormittag, 2. September, zeigt der Posaunenchor Steinhuder Meer sein Können. Der Abschluss der Seebühnensaison lässt sich beim Jazzfrühschoppen am 9. September genießen.

Das vollständige Seebühnenprogramm ist in den Tourist-Informationen in Steinhude, Mardorf und Neustadt erhältlich. Außerdem im Naturparkhaus in Mardorf. Online steht es unter www.steinhuder-meer.de/seebuehne zur Verfügung.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1004 vom 09.06.2018