Das nächste „Holi Festival“ steigt am 16. Juni

Der Vorverkauf läuft

Bordenau (r/dgs). „Color My Life!“ - das Farbspektakel geht in die neue Runde. Die Resonanz auf die Premiere des „Holi Festivals“ im vergangenem Jahr war so positiv, dass das „Color My Life!-Team“, die Jugendgruppe der Dorfwerkstatt, jetzt eine weiteres Holi-Vergnügen am Samstag, 16. Juni, folgen lässt. Es beginnt um 14 Uhr auf dem Gelände der Schlachterei Schilder, Bordenauer Straße 81.

Dort wird für einen Tag ein komplettes Festivalgelände aus dem Boden gestampft, mit drei Bühnen, einer langen Theke, einem Ruhebereich, einer Grillecke und natürlich einem Stand mit zertifizierter Farbe. Alles andere ist ganz einfach: drei….zwei…..eins - Pulver in die Luft und der Himmel wird zu einem bunten Meer aus Farben.

Das „Color My Life!-Team“ präsentiert dazu 20 DJ‘s aus der Region und darüber hinaus. Echte Szenegrößen werden ihr Können darbieten und den Partybegeisterten mit Electronic Dance-Musik einheizen. Mit dabei sind die DJ‘s der Duos „BRANX“, „ZEITLOS“ sowie DJ „CORVO“. Aus dem Bootshaus in Köln reisen die Künstler „BRANDON“ und „FLOBU“ an.

„Ab einem Alter von 16 Jahren erwarten wir nahezu jede Altersklasse als Besucher“, erklärt Ole Brackmann aus dem Organisationsteam. „Bei drei Bühnen findet jeder Besucher seine Tanzmusik“, fügt Patric Scheffler hinzu.

Die Karten im Vorverkauf gibt es beim EDEKA Lustfeld-Markt, Königsberger Straße, im Bistro „C’est la vie“, Lindenstraße 1, bei Mc Donalds, Mecklenhorster Straße, und beim Scheffler Eventservice, Bordenauer Straße

21.Weitere Informationen zum Holi Festival 2018 auch auf der Facebookseite des „Color My Life!“-Teams und auf der Internetseite der Dorfwerkstatt unter www.dorfwerkstatt-bordenau.de.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 2321 vom 06.06.2018