Neustadt hat das Rathaus-Bürgerbegehren zu unrecht abgelehnt - Klage erfolgreich

Urteil wird nun beraten

Neustadt/Hannover (os). Das Verwaltungsgericht Hannover hat am Dienstag entschieden, dass der Verwaltungsausschuss des Rates das Bürgerbegehren zum Rathaus-Standort zu unrecht als unzulässig bewertet hat. Das Gremium hatte das Bürgerbegehren mit seinen mehr als 4.100 gültigen Unterschriften im Juli 2016 in mehreren Punkten für nicht rechtmäßig befunden und daher auch in Gänze abgelehnt. Das Verwaltungsgericht widersprach dem nur teilweise. „Der Richter des Verwaltungsgerichts bestätigte die Fehlerhaftigkeit der Begründung des Bürgerbegehrens gegen den geplanten Rathausneubau, befand sie aber für nicht relevant genug, um das Begehren abzulehnen“, kommentiert Bürgermeister Uwe Sternbeck, der selbst im Gerichtssaal war, das Urteil. Die Stadt habe bis zum Bürgerentscheid Zeit, um die Sachlage korrekt darzustellen. Sternbeck wird nun zunächst dem Hauptausschuss Bericht erstatten. „Danach wird man sehen, ob der weitere Rechtsweg beschritten wird“, so der Bürgermeister. Dies müsse diskutiert werden, denn „der Verwaltungsvorstand steht unter erheblichem Druck, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung zeitnah einen angemessenen Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen, der geltenden Gesetzen entspricht“, so das Stadtoberhaupt.

Willi Ostermann von der UWG, die das von Dirk Salzmann initiierte Bürgerbegehren „mit gutem Gewissen“ unterstützt hatte, sieht dagegen einen „Sieg für die Demokratie“. Einem Bürgerentscheid sieht er nach eigenen Worten positiv entgegen.

