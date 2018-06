Sporthalle Gymnasium: „Es wird Zeit, dass etwas passiert“

Schulelternrat verfasst offenen Brief an Rat und Verwaltung

Die Sporthalle des Gymnasiums ist seit fast zwei Jahren wegen einsturgefährdeten Daches gesperrt.

Neustadt (r/dgs). „Wir bitten Sie eindringlich alles zu tun, um hier zeitnah Abhilfe zu schaffen“. In einem offenen Brief an Rat und Verwaltung fordert der Schulelternrat des Gymnasiums, endlich den Bau einer neuen Sporthalle voranzutreiben. Man habe den Eindruck, dass „auf Zeit gespielt wird - auf dem Rücken unserer Kinder“, heißt es in dem Schreiben, das die Eltern rechtzeitig vor dem gestern Abend tagenden Kultur- und Sportausschuss versandt hatten. „Die Projektfeststellung und Vorstellung der Planung muss jetzt kurzfristig in einer gemeinsamen Sitzung mit dem Schulausschuss erfolgen“, lautet die erste Reaktion von Stefan Porscha, schulpolitischer Sprecher der CDU, auf den Brief. Er schlägt den 14. August oder eine Sondersitzung der Gremien vor.

Die Zustände am Gymnasium sind aus Sicht der Elternvertreter nicht länger tragbar. Die Unzufriedenheit mit dem Sportunterricht sei bei allen Beteiligten groß. Die Schule werde bei der Suche nach Ausweichmöglichkeiten auf andere Hallen größtenteils allein gelassen, schreiben die Elternvertreter Britt Cordes und Börries Habild-Besdo. Auch der Transport zu den Ausweichhallen funktioniere nur bedingt, es gehe für Schüler und Lehrer wertvolle Unterrichts- und Pausenzeit verloren. Durch die Schließung des benachbarten Hallenbades habe sich die Situation weiter verschärft. Die Schüler würden bei jedem Wetter draußen unterrichtet und müssten oft durchnässt und frierend am anschließenden Unterricht teilnehmen.

„Die Voraussetzungen für den Bau der neuen Sporthalle wurden seitens der Schule mittels einer detaillierten Hallenbedarfs- und Nutzungsplanung frühzeitig erarbeitet und den Entscheidungsträgern zur Verfügung gestellt“, macht der Schulelternrat in seinem offenen Brief deutlich. Ebenso habe der TSV Neustadt seinen Bedarf kundgetan. „Sämtliche Schriftstücke kommen zu einem eindeutigen Ergebnis“, betonen die Eltern. Um so unverständlicher ist es für sie, warum der Zeitplan nicht, wie mehrfach von Seiten des Schulträgers zugesagt, eingehalten werde. „Ein Baubeginn in diesem Jahr wurde mehrfach von Herrn Schillack (zuständiger Dezernent/Anm. der Redaktion) angekündigt, ist aber nach unserem derzeitigen Kenntnisstand frühestens 2019 zu erwarten“, ärgern sich die Elternvertreter. So würden Planungsvarianten zur Diskussion stehen, die den Ablauf klar erkennbar verzögerten, kritisiert der Schulelternrat. „Das trifft im Übrigen auch auf zugesagte, aber immer wieder verschobene Planungsgespräche sowie die Tatsache zu, dass nicht frühzeitig mit allen Beteiligten an einem Tisch gesprochen wurde“, ergänzen Cordes und Habild-Besdo.

Sie fordern, dass ihre Kinder endlich den laut Stundentafel vorgeschriebenen Sportunterricht erteilt bekommen. Dazu sei ein zeitnaher Abschluss der Vorplanungen und Ausschreibung erforderlich, damit der Baubeginn so schnell wie möglich erfolgen könne. Schule und Schulelternrat wollen in das weitere Vorgehen einbezogen werden. „Unabdingbar“ sei, dass die Fachausschüsse zeitnah über die bereits angekündigte Beschlussdrucksache entscheiden und nicht erst, wie beim Kultur- und Sportausschuss, in der nächstmöglichen regulären Sitzung im November. „Unserer Meinung nach ist bereits zu viel Zeit seitens der Verwaltung und des Rates ungenutzt verschwendet worden. Werden Sie endlich aktiv“, schreiben die Elternvertreter.

