Sternbeck: „Pause machen geht nicht mehr“

Bürgermeister kündigt Baustellendichte „zugunsten der Menschen“ an

Jörg Homeier, Sarah Guretzki, Sebastian Fleischer, Stephan Meinicke, Christoph Neißner und Uwe Sternbeck freuen sich über die fertige Mecklenhorster Straße. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). „In der vergangenen Ratsperiode hat Ratsherr Reinhard Scharnhorst immer gewarnt, es werde zu wenig getan im Straßenbau“, erinnert sich Bau-Fachbereichsleiter Jörg Homeier. Seine Antwort habe damals gelautet, die Verwaltung müsse erst ins Rollen kommen.

Die Voraussetzungen dafür wurden unter anderem mit Ersatz für fehlendes Personal geschaffen, aber auch mit Planungen, die gerade bei Beteiligung weiterer Behörden zeitintensiv sind. Nicht alle im Boot zu haben bedeutet meist Mehrkosten, neue Straßen aufreißen, weil plötzlich noch Rohre verlegt werden müssen, will schließlich niemand - von Mehrausgaben ganz abgesehen. „Vom Planungsbeginn bis Bauabschluss vergehen im Schnitt drei Jahre“, sagt Christoph Neißner, Straßenbauspezialist aus dem Fachdienst Tiefbau. Anders sieht das aus, wenn Fördermittel im Spiel sind (siehe Kasten, re.), die aber auch Beiträge von Anliegern senken. Bürgermeister Uwe Sternbeck sieht zwar die Belastungen durch die Bautätigkeiten, eine Alternative gibt es dazu aber kaum. „Am Beispiel Mecklenhorster Straße sieht man, dass die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer und der Verkehrsfluss vom Kreisel bis zur Löwenbrücke deutlich gewonnen haben“, so das Stadtoberhaupt. „Wir haben einen enormen Nachholbedarf in allen Bereichen öffentlicher Infrastruktur“, so Sternbeck. „Ich wünsche mir die Akzeptanz der Bürger, dass alle diese Arbeiten für die Menschen hier sind, ohne Einschränkungen geht das aber nicht.“

Das bestätigt auch Stephan Lüchau von der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Die Mecklenhorster Straße habe gezeigt, welche unerwarteten Funde im Boden auftauchen können, das sei immer möglich. „Vor der Hacke ist es dunkel“, zitiert er ein gängiges Sprichwort im Tiefbau. „Gute Planung ist nicht immer alles“, sagt er und lobt dabei die Flexibilität der Baufirma Scharnhorst. Die ist auch bei aktuellen Arbeiten Am Dorfteich in Bordenau im Einsatz. Die Arbeiten dort gehen gut voran, „man sieht nach zwei Monaten aber noch nicht viel“, sagt Sebastian Fleischer vom Fachdienst Tiefbau. Neu oder umzulegende Kabel, Kanäle und Leitungen, auch für das neue Baugebiet Questhorst, nehmen viel Zeit in Anspruch.

Dabei ist die Straße Am Dorfteich nur eines der aktuell laufenden Projekte (siehe unten), weitere werden in den kommenden Jahren folgen. Deshalb wird auch weiter mit Einschränkungen im Verkehr zu rechnen sein. Weil die Stadtverwaltung jetzt eben ins Rollen gekommen ist. „Pause machen geht nicht mehr“, sagt Bürgermeister Uwe Sternbeck mit Blick auf kommende Jahre.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1003 vom 02.06.2018