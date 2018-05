Rund 10.000 Euro fehlen im Balneon-Tresor

Ermittlungen laufen noch - technische Aufrüstung steht bevor

Neustadt (os). Die Polizei ermittelt im Balneon: Aus dem Tresor des neuen Hallenbades sind rund 10.000 Euro verschwunden. Damit reißen die Hiobsbotschaften rund um das neue Bad auch drei Wochen nach der Öffnung noch nicht ab.

Aufgefallen war am Pfingstmontag, dass 4.500 Euro samt einer Tasche, in die das Geld verpackt war, fehlte. Bei einer anschließenden genaueren Kontrolle durch Wirtschaftsbetriebe-Geschäftsführer Helmut Eisbrenner und seinen Prokuristen kam dann heraus, dass noch mehr Geld verschwunden ist. Nach Informationen der Neustädter Zeitung hat Eisbrenner darüber auch den Aufsichtsrat informiert.

Die Polizei wurde eingeschaltet, die Ermittler haben bisher noch keinen Täter überführt, der Kreis der Verdächtigen ist allerdings auf Mitarbeiter begrenzt. Der Tresor steht im nicht-öffentlichen Bereich des Bades. Wirtschaftsbetriebe-Sprecher Steffen Schlakat bestätigte den Vorfall ebenso wie ein Polizeisprecher. Nach Schlakats Worten gab es Anweisungen, wie mit dem Tresor und den darin verwahrten Geldern umgegangen wird. „Dagegen wurde verstoßen, der Tresorschlüssel wurde nicht sachgemäß gehandhabt.“ Die Einhaltung dieser Abläufe sei jetzt noch einmal explizit angemahnt worden. Zusätzlich wird es in Kürze einen neuen Tresor für das Balneon geben. Der aktuelle ist aus dem alten Hallenbad mit zum neuen Standort umgezogen, der neue wird mit modernen technischen Sicherheitsmerkmalen ausgestattet sein, die laut Schlakat solche Vorfälle weitgehend ausschließen sollen. Wie mit dem entstandenen Schaden umgegangen werden soll, wird nach seinen Worten erst nach Abschluss der Ermittlungen beraten.

Über den Diebstahl hinaus nähert sich der Badebetrieb langsam normalen Abläufen an, wie Schlakat sagt. Wie Badegäste berichten, ist die Wassertemperatur mittlerweile gut gesteuert, an anderen Stellen halten Startschwierigkeiten noch an. Gute Nachricht: Die Rutsche läuft weiterhin, allerdings ohne Zeitnahme.

Kritik an fehlenden Spielmöglichkeiten für Kinder im Außenbereich hat das Balneon mehrfach gehört. „Wir haben Erweiterungsmöglichkeiten für Spielgeräte, einen Matschplatz, ein Beachvolleyballfeld und auch Sandspielzeuge für den Strand vorgesehen, das ist aber noch nicht umgesetzt“, räumt der Sprecher ein.

Nach ersten Mitteilungen, das Balneon sei nicht für Wettkämpfe geeignet, wird in diesem Punkt für Abhilfe gesorgt. Wie ein Mitarbeiter zwischenzeitlich TSV-Trainern ankündigte, wird es Nachrüstungen geben, mit denen das Bad dann sogar eine Stufe höher eingruppiert wird, als das alte Hallenbad. Die nötigen Halterungen werden, wie Schlakat bestätigte, in den Überlaufrinnen nachgerüstet. Warum das trotz angeblich hoch qualifizierter Berater nicht von Beginn an berücksichtigt wurde, konnte er nicht sagen.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 2319 vom 23.05.2018