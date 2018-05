Die Lebensretter vom Tannenbruchsee

Enna, Joost und Marleen retten Ertrinkenden

Metel (os). "Erst habe ich gedacht, der macht sich einen Spaß", sagt Marleen am Montag. Einen Tag vorher hat die 13-Jährige mit ihrem Bruder Joost (11) und ihrer Cousine Enna (11) einen Mann vor dem Ertrinken gerettet - mit vereinten Kräften und ihren Schwimmnudeln. Der 39-Jährige hatte am Sonntag gegen 18.10 Uhr seinen kleinen Sohn auf der Schulter und wollte zu einer Sandbank, auf der die drei Kinder aus der Wedemark schon waren. Sechs bis acht Meter vor seinem Ziel bekam der Mann Krämpfe in den Beinen, teilt die Polizei mit. Er drohte unterzugehen. "Ich habe dann schnell gemerkt, dass die Sache ernst ist", sagt Marleen. "... weil der Junge so komisch an seinem Hals hing." An diesem Punkt sprang die 13-Jährige mit ihrer Schwimmnudel ins Wasser, Bruder und Cousine folgten ihr. "Wir haben ihm dann die Schwimmnudeln gegeben", sagt Enna. Die beiden Kunststoff-Schwimmhilfen waren schon zum Ring gesteckt. Damit zogen sie den 39-Jährigen und seinen Sohn auf die Sandbank, dort behandelten ihn kurze Zeit später die alarmierten Rettungskräfte.

Die drei Badegäste aus der Wedemark fahren oft zum Tannenbruchsee, nicht nur weil die Oma in Metel wohnt. In diesem Jahr war es der erste Besuch, der zweite folgte gleich am Montagabend: Mehrere Medienvertreter von Presse und Fernsehen wollten die jungen Lebensretter interviewen.

Eine unruhige Nacht hatten die drei schon hinter sich. Das Erlebte musste verarbeitet werden. "Enna hat mich heute Morgen gefragt, was denn wäre, wenn sie den Mann nicht hätten retten können", erzählt ihre Mutter.

