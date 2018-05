Was ist wichtiger? Parkbuchten oder genügend Grün?

Kreisstraße Landwehr wird erneuert / noch einige Fragen offen

Ausgebaut werden soll die Landwehr in drei Abschnitten. Foto: Krämer vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (cck). Noch Ende diesen Jahres könnte es losgehen: Die Kreisstraße Landwehr/ K 347 soll zwischen „Königsberger Straße“ und der Straße „Im Bürgermoor“ grundlegend erneuert werden (siehe Kasten). Drei Gremien, der Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss, Betriebsausschuss und Ortsrat, kamen am Dienstag im Verwaltungsgebäude in der Nienburger Straße zusammen, um darüber zu beraten.

Im Detail wurde das Projekt von Christoph Neißner, Fachdienst Tiefbau der Stadt Neustadt, und Wiebke Schepelmann, Fachbereich Verkehr der Region Hannover, erläutert. Zwar wurde der Entwurf dieser Planung bereits im Mai vergangenen Jahres vorgestellt, doch kristallisierte sich am Dienstag heraus, dass es noch einige offene Fragen gibt. Die Gremien folgten dem Beschlussvorschlag den Ausbau der Kreisstraße auf den Weg zu bringen, doch wurden auch vier Prüfanträge gestellt.

Geprüft werden soll, ob eine Linksabbiegespur am „Kleinen Tösel“ eingerichtet werden kann. Weiter regte Dominic Herbst, Bündnis90/Die Grünen an, Radfahrer im Bereich der Unterführung auf der Straße fahren zu lassen, anstatt auf einem Schutzstreifen. Heinz-Jürgen Richter (CDU) bat um Prüfung, was die Anliegerbeiträge gemäß Straßenausbaubeitragssatzung anbelangt. Er fordert, dass nicht nur der städtische Anteil der Kosten reduziert, sondern auch die Anwohner berücksichtigt werden, falls entsprechende Fördergelder genehmigt werden. Auch wurde in Frage gestellt, ob der Baumbestand nicht reduziert werden könne, um weitere Parkflächen zu schaffen. Es folgte eine rege Diskussion, insbesondere was die Daseinsberechtigung der Grünflächen anbelangt. „Brauchen wir wirklich so viele Bäume“, fragte Magdalena Rozanska (SPD). Sie hätte lieber einen zusätzlichen Radweg, anstatt der Kombination Schutzstreifen, Gehweg - Radfahrer frei, Willi Ostermann (UWG) mehr Parkflächen. Auch waren sich einige Politiker über die Sinnhaftigkeit eines Schutzstreifens auf der Fahrbahn uneinig. Doch beteuerte Schepelmann, dass es sicherer für die Radfahrer sei, auf einem solchen Streifen zu fahren, da sie so besser von anderen Verkehrsteilnehmern gesehen werden.

Durchgeführt werden die Arbeiten von drei Vertragspartnern, der Region Hannover, dem Abwasserbehandlungsbetrieb (ABN) und der Stadt. Der städtische Anteil der Kosten für die Nebenanlagen betragen nach Abzug der Straßenausbaubeiträge zirka 600.000 Euro. Zusätzlich beantragt werden Fördergelder nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG). Bei Genehmigung reduziert sich der Betrag um etwa 70 Prozent, auf 180.000 Euro. Anlieger werden nach fortschreitender Planung über die fälligen Beiträge informiert. Auch sollen Anliegerversammlungen folgen.

Die Planung

Ausgebaut werden soll die Kreisstraße Landwehr/K 347 in drei Abschnitten, die jeweils zirka ein Jahr andauern sollen. In dieser Zeit werden die Teilbereiche voll gesperrt. Zwischen „Königsberger Straße“ und „Im Bürgermoor“ wird die Straße grundlegend erneuert. Eine Deckensanierung erfolgt im Abschnitt „Königsberger Straße“ und Bundesstraße 442. Im Zuge dessen werden ebenso Radwege, Parkplätze, Grünsteifen sowie die Kanalisation einschließlich Straßenabläufen erneuert und die Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut. Zwischen der Straße „Im Bürgermoor“ und dem Baugebiet „Hüttendamm“ wird ein 3,20 Meter breiter Radweg geschaffen. Auf der Fahrbahn in Richtung Unterführung werden die Radfahrer beidseitig auf einem 1,50 Meter breiten Seitenstreifen geführt, haben aber auch die Möglichkeit alternativ auf den Gehweg auszuweichen. Zusätzliche Linksabbiegestreifen soll es im Kreuzungsbereich „Königsberger Straße“ und in die „Hans-Böckler-Straße“ geben.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1001 vom 19.05.2018