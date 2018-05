Arbeiten an der B6-Leinebrücke: Wie geht es voran?

Neustadt (cck). Seit mehr als einem Jahr ist die Bundesstraße 6-Brücke für den Schwerlastverkehr gesperrt, zu gering ist die Tragfähigkeit der sanierungsbedürftigen Brücke. Seither wurden LKW über Suttorf, Basse und Empede umgeleitet, doch sind die Straßen durch das erhöhte Verkehrsaufkommen mittlerweile stark beschädigt, so wurde im Februar eine zweite Umleitung durch die Neustädter Innenstadt realisiert. Während die Verstärkungsarbeiten, die erst einmal unter der Brücke erfolgen, kaum sichtbar sind, liegen die Schäden auf den Umleitungsstrecken auf der Hand. Groß ist der Ärger der Anwohner aus Basse, Suttorf und Empede über die Straßenschäden, beispielsweise Schlaglöcher, aber auch über die passierenden LKW-Fahrer, die sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzungen halten. Eine Verkehrszählung der Bürgerinitiative „Freie Fahrt B6“ ergab, dass 1.233 LKW pro Tag über die Dörfer fahren. Auch in der Neustädter Innenstadt sind die Auswirkungen des erhöhten Verkehrsaufkommens spürbar: Immer häufiger staut es sich auf der Nienburger Straße, zum Teil bedingt durch Unfälle und Staus auf umliegenden Autobahnen.

Die Geduld ist strapaziert. Anwohner fragen sich: Wann hat das ein Ende? Kritische Stimmen behaupten gar, dass den Arbeiten an der B6-Brücke nicht mit Nachdruck nachgegangen werde. Kaum sei ein Arbeiten auf der Baustelle zu sehen. Uwe Schindler, Leiter der Landesbehörde für Straßenbau in Nienburg, verrät im Gespräch mit der NZ, welche Arbeiten aktuell erfolgen und wie es in puncto Zeitplan aussieht: „Derzeit erfolgen Bohrungen am Unterbau“, so Schindler. Diese sind nötig, um die Stahlseile, die künftig für mehr Stabilität sorgen sollen, anbringen zu können.

Im Anschluss an die Voruntersuchungen entwickelte die Fachfirma, die für die Verstärkung der Brücke verantwortlich ist, sogenannte Spannstahlkonstruktionen. Die Stahlseile wurden in Werkstätten vorbereitet und sollen im Anschluss der Bohrungen an der Leinebrücke befestigt werden. Um das Gewicht besser zu verteilen, werden noch Umlenkkonstruktionen angebracht. Dass es dabei größere Baupausen gebe, kann Schindler nicht bestätigen. „Wir befinden uns in jedem Fall im Zeitplan“, betont er.

Auf die Verstärkungsmaßnahmen unter der Brücke sollen im Sommer weitere Arbeiten, dann allerdings oberhalb des Bauwerks, folgen. „An zirka ein bis zwei Wochenenden muss dann eine Vollsperrung erfolgen“, so der Experte. Der Grund: Während der Betonarbeiten müssen bestimmte Baumaterialien abgebunden werden, dazu dürfen keinerlei Schwingungen vorhanden sein. Geplant ist bereits Ende des Jahres auf einer Seite fertig zu sein, damit der Verkehr hier wieder auf zwei Spuren fließen kann, auch die LKW.

