Abgeholztes Ufer bald wieder ergrünt?!

Krankenhausteich: 15 neue Weiden sollen gepflanzt werden

Trostlos ist der Anblick entlang des Ufers. Seit Januar zeigt sich ein solches Bild. Foto: Krämer vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (cck). „Immer noch ein sehr, sehr trauriger Anblick“, schreibt ein Nutzer in den sozialen Netzwerken. Die Rede ist von dem Teich entlang des KRH-Geländes, eigentlich ein gern genutzter Rundgang von Patienten und Passanten. Doch seit Anfang des Jahres finden diese eine eher trostlose Fläche vor, abgeholzt sind die Weiden entlang des Ufers (die NZ berichtete).

Die Frage steht im Raum: „Wie soll es weitergehen? Werden hier neue Bäume gepflanzt?“ Ja, werden sie. Bernhard Koch, Pressesprecher des Klinikums, teilte auf Anfrage der NZ mit, dass 15 Silberweiden neu gepflanzt werden sollen. Wann genau könne allerdings noch nicht gesagt werden.

Zwar befindet sich der Teich auf dem Gelände des Klinikums, doch sind ebenso der Fachbereich Umwelt der Region Hannover, als auch der Naturschutzbund (NABU) in puncto Aufforstung involviert. Ist der Krankenhaus-Gärtner aus dem Urlaub zurück, soll ein gemeinsamer Ortstermin erfolgen und der neue Standort der Weiden geklärt werden. Doch werden auch hier die ersten kritischen Stimmen laut: „Das Schattieren durch Bäume und fallendes Laub verhindert besseres Leben im Teich“, lautet eine der Reaktionen in den sozialen Netzwerken. Der Naturschutzbeauftragte Werner Magers weiß die Bedenken schnell zu beseitigen. Werden die Weiden ein Stück weit vom Ufer entfernt gepflanzt, so Magers, dürfte nichts der Gleichen passieren.

Doch übt auch er Kritik. Der „Radikalschnitt“, wie ihn NABU-Mitglied Ulrich Stahl schon im Januar bezeichnete, kann auch er nicht nachvollziehen. „Grundlos wurden den Singvögeln ihre Nistplätze genommen“, sagt der Naturschutzbeauftragte. Einige Bäume waren stark eingeknickt, auch verschuldet durch das Sturmtief „Xavier“, welches im Oktober 2017 vielerorts Schäden verursachte. Doch war nicht nur die Verkehrssicherungspflicht Grund für die Maßnahme. „Ein Gutachter stellte einen Pilz fest“, erinnert sich Koch. So mussten die Bäume radikal gekürzt, gar komplett gefällt werden. Doch hätte es laut Magers gar nicht erst dazu kommen müssen. „Die Weiden müssen gepflegt werden, dann halten sie auch“, ärgert er sich.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 2317 vom 09.05.2018