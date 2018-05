Auto brennt unter Scheunenvordach

Feuerwehr rettet Scheune

Feuerwehrleute löschen den brennenden PKW mit Schaum. Fotos: Seitz

Das Scheunenvordach konnte gerettet werden, nachdem es ebenfalls Feuer gefangen hatte.

Zahlreiche Einsatzkräfte waren "In den Meyerhöfen" vor Ort.

Dudensen (os). Die Sirenen heulten noch vor 4.30 Uhr, die Rauchsäule war schon weithin zu sehen: Unter einem Scheunenvordach "In den Meyerhöfen" war ein Auto in Brand geraten. Als Feuerwehrleute aus Dudensen, Hagen, Nöpke und Borstel eintrafen, stand es komplett in Flammen. Auch der schnelle Einsatz von Wasser und Schaum konnte den Passat älteren Baujahres nicht mehr retten. Das Gebälk der Scheune hatte bereits Feuer gefangen, hier waren die Einsatzkräfte erfolgreicher und konnten ein Ausbreiten der Flammen verhindern.

Die Besitzer des Wagens hatten den Brand durch lautes Knallen selbst bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Zu Brandursache und Schadenshöhe ist aktuell noch nichts bekannt, verletzt wurde niemand. Die Ortsdurchfahrt war während der Löscharbeiten gesperrt.

