Kleine Akrobaten bereiten sich auf ihren großen Auftritt vor

Aufgeregt waren Emma Koch (li.) und Nadeschda Stowasser. Sie zeigten ihr Können auf dem Drahtseil. Foto: Krämer vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Mariensee (cck). Fakire, Akrobaten, Jongleure und natürlich Clowns dürfen bei einem richtigen Zirkus nicht fehlen. Drei Tage lang bereiteten sich die Akteure auf ihre Shows vor. Die Besonderheit: Nicht etwa das langjährig erprobte Zirkus-Team präsentiert sich auf der Bühne, sondern die Grundschüler.

Schon am Dienstag ging es mit den ersten Vorbereitungen los: Das Zirkuszelt wurde, wenn auch nach anfänglichen Schwierigkeiten, bedingt durch das stürmische Wetter, mit tatkräftiger Unterstützung der Eltern aufgebaut. Von Mittwoch bis Freitag folgten tägliche Proben im Zelt, der Turnhalle und der Schule selbst.

2014 wurde die Zirkuswoche dank der finanziellen Unterstützung des Fördervereins der Grundschule erstmals realisiert - so auch in diesem Jahr. Großen Anklang findet das Projekt sowohl bei den Schülern als auch den Lehrkräften. Nicht nur könne sich jedes Kind seinen Interessen gemäß einbringen, wie Schulleiterin Claudia Schneider betont, auch sei es interessant, welche Konstellationen sich ergeben. „Alle vier Jahrgänge proben zusammen“, erklärte sie. Auf die verschiedenen Stationen verteilt, hieß es für 80 Schüler: üben, üben, üben! Natürlich unter stetiger Aufsicht der erfahrenen Artisten. „Die Kinder sind sehr ehrgeizig und konzentriert“, lautete am Mittwoch das erste Resümee von Trainerin Clara Ruprecht.

Mit selbstgemalten Plakaten, erstellt im Kunstunterricht, sollten die Shows ordentlich beworben werden. Heute wird es ernst: Bei der Generalprobe vor geladenen Grundschülern und Kindergärten zeigen die jungen Akrobaten erstmals ihr Können. Weitere Vorstellungen gibt es heute um 17 Uhr und morgen um 10 Uhr auf dem "Robby"-Gelände. „Schön wäre, wenn wir das Projekt auch in den Folgejahren weiter ausrichten können, sodass jeder Grundschüler einmal Zirkusluft schnuppern kann“, blickt Deutschlehrerin Christiane Kühne in die Zukunft, die ihre Schüler bei den Proben mental unterstützte.

