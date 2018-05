„An Tempo 30 hält sich hier keiner“

Hannoversche Straße wird durch Halteverbot zur Rennstrecke

Haarsträubendes Verhalten: Ein Opelfahrer überholt einen langsam fahrenden LKW trotz Tempolimit von 30 Stundenkilometern auf der Haannoverschen Straße. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Die Szene passt zur von Anwohnern beschriebenen Lage: Ein schwerer Sattelzug fährt mit moderatem Tempo durch die Hannoversche Straße, einem möglicherweise genervten Autofahrer geht das zu langsam, er schaltet herunter und überholt in Höhe einer Autowerkstatt mit aufheulendem Motor.

„Die Ausnahme im Verkehrsverhalten war da schon eher der langsam fahrende LKW“, sagt ein Anwohner, der seinen Namen aber nicht in der Zeitung lesen möchte. „An Tempo 30 hält sich hier keiner“, so der Neustädter. „Wenn ich überlege, was für ein Aufriss in der Gartenstraße gemacht wurde“, erinnert er an Durchfahrverbote und Anwohnerscheine beim vorangegangenen Bauabschnitt der Mecklenhorster Straße. „Hier wird mit Halteverboten noch die Rennstrecke eingerichtet“, sagt der Mann, der sich auch schon an die Stadtverwaltung gewandt hat.

Verkehrskoordinator Benjamin Gleue sieht die Situation ähnlich, nur helfen kann er den Anwohnern auch nicht. „Wir können selbst keine Geschwindigkeitskontrollen durchführen, weil wir kein Messgerät haben. Die Region misst nur an Stellen, die von der Verkehrsunfallkommission festgelegt wurden“, so Gleue. Er will versuchen, die Polizei ins Boot zu holen. Einsatzdienstleiter Rolf Wenda von der Neustädter Polizei sieht angesichts des nahen Kindergartens durchaus Möglichkeiten, letztlich hängen Messungen aber auch von der personellen Situation ab.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 999 vom 05.05.2018