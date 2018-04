Seitenräume werden asphaltiert - „Wasserstraße“ für mehrere Tage gesperrt

LKW-Umleitung führt dann über Helstorf - zusätzliche Baustellenampel

Die Zeit der ausgefahrenen Seitenräume soll mit der Sanierung an der Wasserstraße bald vorbei sein, dafür müssen LKW jetzt aber noch weitere Umleitungswege fahren. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Basse (os). Endlich eine richtige Befestigung - aber vorher drohen noch einmal erhöhte Einschränkungen: Ab Donnerstag, 3. Mai, wird das Bankett der Wasserstraße zwischen Landesstraße 193 und der Leinebrücke Basse - mit Bitumen befestigt.

Weil die dortigen Seitenräume der Kreisstraße 343 sehr unter dem umgeleiteten B 6-Schwerlastverkehr leiden und in den zurückliegenden Monaten immer wieder notdürftig mit Schotter befestigt werden mussten, lässt die für die Umleitung zuständige Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr den entsprechende Teilabschnitt der Wasserstraße neu asphaltieren und auch die Seitenräume entsprechend befestigen.

Auf einem etwa 300 Meter langen Abschnitt zwischen der Einmündung in die Basser Straße und der Brücke über der Leine werden rund 30 Zentimeter Straßenschicht abgefräst und ersetzt. „Die Straße wird im entsprechenden Bereich künftig eine asphaltierte Breite von rund 6,50 Metern haben. Damit steht künftig eine ausreichend breite und befestigte Straße für den LKW-Verkehr zur Verfügung“, teilt der städtische Verkehrskoordinator Benjamin Gleue mit.

Dadurch wird die zentrale Verbindungsstrecke über die Leine zwischen Basse und Mariensee für mehrere Tage voll gesperrt. Wie die zuständige Straßenmeisterei Berenbostel mitteilt, sollen die Bauarbeiten am 3. Mai um 7 Uhr beginnen und voraussichtlich bis Mittwoch, 9. Mai, dauern.

Um über den Fluss zu gelangen, wird der Verkehr für die Dauer der Bauarbeiten über die Brücke zwischen Helstorf und Mandelsloh geführt. Das gilt vor allem für den aufgrund der B 6-Brückensperrung umgeleiteten Schwerlastverkehr. „Entlang der Strecke wird deshalb in einigen Dörfern punktuell Tempo 30 gelten“, so Gleue.

Die Straßenmeisterei Berenbostel nutzt die ohnehin stattfindenden Fräsarbeiten im Bereich der Wasserstraße, um auch weitere Bereiche der Umleitungsstrecke weiter zu ertüchtigen. An der Basser Straße muss auf Höhe der Firma Langeheine eine schadhafte Stelle der Straßendecke erneuert werden. Diese Arbeiten sollen am Donnerstag und Freitag, 3. und 4. Mai, durchgeführt werden. Der Verkehr wird während dieses Zeitraums per Ampel um die Baustelle geleitet.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 998 vom 28.04.2018