Endlich Sicherheit für Radfahrer schaffen

L 193: Dorfkomitees starten Petition L 193 - 5.000 müssen mitmachen

Per Fahrrad wird die Forderung nach einem Radweg zwischen Suttorf und Basse entlang der L 193 schon lange erhoben. Foto: (r). vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Suttorf/Basse (os). Nicht zuletzt durch den aktuellen Schwerlastverkehr kann kein Fahrradfahrer die Landesstraße 193 zwischen beiden Orten sicher nutzen. Davon sind Elvira Goldmann und Wolfgang Klein überzeugt. Um im Landtag behandelt zu werden, müssen 5.000 Menschen die Petition unterstützen.

Die Suttorferin und der Basser vertreten die Dorfkomitees beider Stadtteile bei einer Petition an den Niedersächsischen Landtag. Mit der soll endlich der Bau eines Radweges auf dem 2,5 Kilometer langen Abschnitt erreicht werden. „Das ist ein notwendiger Beitrag zum Umstieg auf das Verkehrsmittel „Fahrrad“ und dient der Sicherheit der Zweiradfahrer“, schreiben Klein und Goldmann in der Begründung. „Wir erwarten vom Land Niedersachsen die Durchführung von Planung und Bau des Fahrradweges an der L 193 zwischen den Ortsteilen Suttorf und Basse“, so die Initiatoren. Für Goldmann ist es an der Zeit „mal solchen Verkehr zu fördern, statt Parkplätze in Städten“ zu bauen oder zu fordern.

Schon ohne den Schwerlastverkehr nutzten täglich rund 8.000 Fahrzeuge die Strecke, 800 bis 1.000 LKW seien dazugekommen. „Suttorf gehört zum Kirchspiel Basse. Kirch- und Friedhofsbesucher sowie Konfirmanden können auf dieser gefährlichen Strecke nicht mit dem Fahrrad fahren“, heißt es in der Petition. Auch eigentlich gut nutzbare Infrastruktureinrichtungen wie Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte oder Schulen blieben per Drahtesel unerreichbar.

Die Stadt Neustadt weist mit Schildern auf die hohe Gefährdungslage für Fahrradfahrer zwischen Suttorf und Basse hin und schlägt Ausweichwege durch Feld und Wald vor. Diese Alternative ist nur bedingt tauglich (teilweise unbefestigt) und schon gar nicht von Kindern und älteren Mitbürgern nutzbar.

Bisher lagen 1.250 Unterschriften auf Papier vor, die nützen nun allerdings nichts mehr. Die Petition kann nur online unterstützt werden. Für sechs Wochen ist sie unter der Adresse https://www.navo.niedersachsen.de/navo2/portal/nipetition/0/publicviewpetition?id=3 zu finden und kann dort gezeichnet werden. Rund 100 weitere Zeichner fanden sich schon am ersten Tag.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 2314 vom 18.04.2018