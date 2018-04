Nach kurzer Pause ist der Fake-Blitzer wieder da

Stolle: „Ein bisschen was bringt es schon“

Auf privatem Grund steht aktuell wieder eine Blitzerattrappe an der Suttorfer Ortsdurchfahrt. Foto: (r). vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Suttorf (os). Schon in der vergangenen Woche hatte eine Blitzerattrappe an der Ortsdurchfahrt der L 193 für Aufregung gesorgt. Wenige Stunden, nachdem Christoph Stolle die glänzende Säule in seiner Grundstücksauffahrt aufgestellt hatte, räumten Polizisten sie beiseite, baten per Nachricht im Briefkasten um Rücksprache.

In einem Gespräch wurde dem Suttorfer mitgeteilt, dass im Falle eines Unfalls Forderungen auf ihn zukommen könnten. Wie Passanten mitteilten, wird wegen der Attrappe immer wieder deutlich abgebremst. Laut Einsatzdienstleiter Rolf Wenda von der Neustädter Polizei hat Stolle aber nicht viel zu befürchten. „Auf einem Privatgrundstück kann er machen, was er will“, sagt der Hauptkommissar. Wichtig ist ihm festzuhalten, dass „nur beeinträchtigt wird, wer sich nicht an die Regeln hält“ - also Tempo 30. „Und wer auf ein bremsendes Fahrzeug auffährt, hatte nicht genug Abstand. Die Leute müssen sich schon entscheiden, was sie wollen: langsames Fahren oder was?“.

Die Stadtverwaltung sieht zwar „eine rechtliche Grauzone“ und will sich die Attrappe vor Ort ansehen, grundsätzlich spreche „auf privatem Grund aber nichts dagegen, solange nichts blinkt oder blitzt“, wie Verkehrskoordinator Benjamin Gleue sagt.

„Der Verkehr hat sich deutlich beruhigt. Besser als nichts, denn Stadt, Region und Polizei machen ja nix“, sagt Christoph Stolle. „Die Polizei hat es versucht, aber LKW hier anzuhalten, hat ein riesiges Verkehrschaos zur Folge“, so der Suttorfer.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 2315 vom 25.04.2018