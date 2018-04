„Extremes Gefahrenpotenzial“: Kein Linksabbiegen mehr vor dem Bahnübergang

Immer wieder kommen Fahrzeuge auf den Gleisen zum Stehen

Chaos auf dem Bahnübergang Nienburger Straße: Ab sofort ist daher das Linksabbiegen aus der Theodor-Heuss-Straße verboten.

Neustadt (dgs). Die Ampel schaltet auf Rot, die Schranke beginnt zu schließen und auf Höhe des Gleiskörpers stehen Autos oder Lastwagen. „Immer häufiger manövrieren sich Verkehrsteilnehmer am Bahnübergang Nienburger Straße in lebensgefährliche Situationen und gefährden damit sich und viele andere Menschen“, berichtet der Verkehrkoordinator der Stadt, Benjamin Gleue. Um das „extreme Gefahrenpotenzial“ an diesem Punkt zu entschärfen untersagt die Stadt ab sofort das Linksabbiegen aus der Theodor-Heuss-Straße auf die Nienburger Straße.

Endlose Schlangen von LKW stauen sich oft auf der Nienburger Straße und es geht nur noch im Schritttempo voran. Bei Unfällen auf der Autobahn 7, die derzeit zudem Großbaustelle ist, fließt der Umleitungsverkehr auch über Neustadt ab. Die Nienburger Straße ist zudem seit Ende Februar Teil der offiziellen B6-Umleitungsstrecke für den Schwerlastverkehr.

Durch die Neuregelung der Verkehrsführung soll nun verhindert werden, dass den aus Richtung Norden kommenden Fahrzeugen die dringend benötigte Aufstellfläche auf der gegenüberliegenden Seite des Bahnübergangs genommen wird.

„Dies geschieht nämlich, wenn andere Fahrzeuge aus der direkt hinter dem Bahnübergang einmündenden Theodor-Heuss-Straße links auf die Nienburger Straße abbiegen“, hat Gleue immer wieder beobachtet. Für ihn eine der Hauptursachen dafür, dass der Verkehr auf dem Gleiskörper zum Stehen kommt.

Aufgrund der akuten Gefahrenlage seien die zuständigen Behörden zum sofortigen Handeln gezwungen gewesen, erklärt Gleue. „Deutsche Bahn, Polizei, Stadtverwaltung und die für die B442 zuständige Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr haben diesen Schritt gemeinsam beschlossen“, so der Verkehrskoordinator. Die Bahn habe jüngst mehrere Zwischenfälle gemeldet, bei denen das Horrorszenario „Zug erfasst auf Bahngleis stehendes Fahrzeug“ gerade noch verhindert werden konnte.

Sollte die Maßnahme nicht wirken und die Verkehrsteilnehmer verbotenerweise weiterhin aus der Theodor-Heuss-Straße links auf die Nienburger Straße abbiegen, werde die Theodor-Heuss-Straße zwischen Rundeel und Nienburger Straße zur Sackgasse erklärt, kündigt Gleue bereits an.

Wer bisher aus der Theodor-Heuss-Straße links abgebogen ist, kann jetzt über das Rundeel bis zur Nienburger Straße ausweichen. „Allerdings ist das dortige Linksabbiegen zu Stoßzeiten schwierig“, warnt Gleue. Einfacher sei es über die Leinstraße weiter geradeaus bis zur Herzog-Erich-Allee und von dort zur Bahnhofskreuzung an der Wunstorfer Straße zu fahren. Aber auch auf der Leinstraße staut es bekanntlich sich immer wieder . . .

Ausgabe-Nr. 997 vom 21.04.2018