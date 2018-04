Auch mit 109 Jahren noch ohne Rollator unterwegs

Elisabeth Witte freut sich über den Besuch ihres Neffen Hans-Jürgen Schröder und seiner Frau und besonders über deren Enkelsöhne Philipp und Clemens.

Niedernstöcken (dgs). Bei strahlendem Sonnenschein feiert Elisabeth Witte heute ihren 109. Geburtstag. Sie ist Neustadts älteste Einwohnerin. „Vielleicht sogar die Älteste in ganz Deutschland“, mutmaßt Ortsbürgermeister Günter Hahn, der die Glückwünsche der Stadt überbringt.

Erst seit ihrem 98. Lebensjahr lebt Elisabeth Witte im Altenheim, im gleichen Dorf wie ihr Neffe Hans-Jürgen Schröder und seine Familie. Beim Geburtstagskaffee am Nachmittag sind auch Großnichte Maren Reinecke und ihre beiden Jungen dabei. Elisabeth Witte freut sich über den Nachwuchs. Noch immer ist die Seniorin ohne Stock und Rollator unterwegs. „Sie war noch nie im Krankenhaus und nimmt auch keine Medikamente ein“, berichtet ihr Neffe.

Elisabeth Witte wurde 1909 in Esperke geboren und wuchs bei den Großeltern in Vesbeck auf, wo sie auch zur Schule ging. Sie erlernte die Hauswirtschaft und heiratete. Zusammen mit ihrem Mann betrieb sie eine Gaststätte an der Elbe. Aus dem Krieg kehrte ihr Mann nicht zurück. Elisabeth Witte heiratete ein zweites Mal. Als sie wieder Witwe wurde, zog sie nach Hannover, wo sie lange Jahre in Vahrenwald lebte. „Meine Tante ist viel gereist und gern mal in die Oper gegangen“, erzählt ihr Neffe. Und auch an den Veranstaltungen im Altenheim nimmt sie teil. „Wenn ich einmal im Monat hier vorlese, ist sie immer dabei“, freut sich Ortsbürgermeister Hahn.

