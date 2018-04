Verkehr entlasten: Neuer Anlauf für Gemeindestraße westlich der Bahn

CDU will auch Brücke oder Tunnel zur Wunstorfer Straße

Melanie Stoy (v.li.), Heinz Richter, Martin Langreder, Monika und Hartmut Strecker zeigen ihren gewünschten Trassenverlauf für die Gemeindestraße zwischen Poggenhagen und Bordenau.

Neustadt (os). Geprüft werden soll mit Priorität, bezahlt werden zum Großteil mit Fördermitteln des Landes: Die CDU-Fraktion im Rat hat die Verwaltung beauftragt, den Bau einer Verbindung zwischen Moordorfer Straße und Siemensstraße zu prüfen - Brücke- oder Tunnelverbindung zur Wunstorfer Straße inklusive. Neu ist die Idee nicht, die Christdemokraten haben sie zuletzt 2012 in die Diskussion gebracht. Da vor sechs Jahren aber noch die Westverlegung der B 442 daran hing, fiel das Vorhaben bei der damaligen Rats-Mehrheit aus SPD und Grünen durch.

Neu daran ist vor allem die bahnübergangsfreie Verbindung zur B 442 auf der Ostseite der Bahnstrecke Hannover-Bremen. Die soll aber nicht nur die ohnehin zur Disposition stehenden Schranke an der Siemensstraße ersetzen. „Poggenhagener müssten so nicht über eine neue Brücke nahe dem Bahnhof fahren, das spart jede Menge Umwege“, sagt der baupolitische Fraktionssprecher, Heinz-Jürgen Richter. Er sieht grundsätzlichen Handlungsbedarf. „Wir halten es vor dem Hintergrund des bekannten Ausbaus der Bahnstrecke Neustadt-Nienburg im Rahmen des Alpha E-Projektes für zwingend geboten, kurzfristig eigene Planungen zur Aufhebung der Bahnübergänge voranzutreiben und nicht erst die Planungen von Bund und Bahn abzuwarten. Damit können Neustädter Interessen am besten gewahrt werden.“ Wo die Verbindung liegen sollte, haben die Christdemokraten auch schon im Auge. Ein städtisches grundstück zwischen Aral-Tankstelle und Opel-Händler auf dem sich derzeit Schrebergärten befinden, böte ausreichend Platz.

Für Richter ist die wiederbelebte Idee die beste Möglichkeit, den Verkehr in der Innenstadt zu entlasten. „Die Stadt muss jetzt mit eigenen Planungen die Chance ergreifen, ihre Interessen frühzeitig und bestmöglich durchzusetzen“, ist Heinz-Jürgen Richter überzeugt. Die Unterstützung von Poggenhagens Ortsbürgermeisterin und Ratsmitglied Monika Strecker ist ihm dabei gewiss.

Selbst wenn eine Verbindung zur B 442 nicht möglich sein sollte, will die CDU die Gemeindestraße auf jeden Fall. Finanziert werden könnte ein solches Projekt - gleich welchen Umfangs - zu erheblichen Teilen aus dem Niedersächsischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. Abhängig von der Steuerkraft der Kommune könnten daraus 60 bis 75 Prozent der Kosten bestritten werden. Zudem muss nach Richters Meinung mit der Bahn verhandelt werden, weil die von der Aufhebung der Bahnübergänge profitiere.

Erste Rückmeldungen aus der Verwaltung fielen laut Richter positiv aus. Einen Zeitplan hat der CDU-Politiker bisher aber nicht im Hinterkopf. „So schnell wie möglich“, sollte es aber auf jeden Fall gehen.

