Finanzspritze für Fanny

Rotarier unterstützen den Clinic-Clown mit 7.000 Euro

Auch ein Krökeltisch gehört zur Ausstattung des Spielzimmers in der Kinderklinik: Evelyn Boß (li.) und Lutz Nolte (re.) von den Rotariern übergeben eine Spende für den Clinic-Clown Fanny an Dr. Axel Teichmann und Franziska Eichmann von die Kinderklinik.Foto: Gade-Schniete vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (dgs). Über eine kräftige Finanzspritze von 7.000 Euro der Rotarier für den Clinic-Clown kann sich die Kinderklinik freuen. „Das ist fast schon so etwas wie eine Patenschaft“, sagt Evelyn Boß. Die Neustädterin ist derzeit Präsidentin des Rotarier-Clubs Nienburg-Neustadt. Den Clinic-Clown sponsert der Club schon seit vielen Jahren. „Einfach eine gute Sache“, wie Boß findet. Als Leiterin der Musikschule Neustadt kommt sie selbst regelmäßig in die Klinik und musiziert dort mit den kleinen Patienten. Immer dienstags für drei Stunden aber kommt Clown Fanny auf die Kinderstation. Ausgestattet mit einigen Informationen über Name und Alter der Kinder geht sie im lustigen Clowns-Kostüm von Krankenzimmer zu Krankenzimmer. „Und wenn ein Kind kein Deutsch spricht, ist das für einen Clown auch kein Problem“, sagt sie. Schnell gelingt es ihr mit Spiel und Spaß Zugang zu den Kindern zu finden. „Unser Besuch lenkt sie von ihren Sorgen, Schmerzen und Ängsten ab“, meint Fanny. Stattdessen wird zusammen gelacht. Auch für Ärzte und Pflegepersonal sei der Clinic-Clown oft eine hilfreiche Unterstützung, wie Dr. Axel Teichmann und Pflegedienstleiterin Franziska Eichmann berichten. Beide freuen sich über weitere 1.000 Euro, die die Rotarier für die Ausstattung des Spielzimmers auf der Station gespendet haben. Neues Mobiliar sei bereits da, aber einiges fehle noch, so Teichmann.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 2313 vom 11.04.2018