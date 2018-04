In der Ausstellung erhält das Grauen des Krieges Namen und Gesicht

Museumsverein erinnert an den Ersten Weltkrieg in Neustadt

Haben eine Vielzahl an Gegenständen und Dokumenten zusammengetragen: Claudia Condry (v.l.), Hans-Erich Hergt und Waldemar Albrecht vom Museumsverein.Foto: Gade-Schniete vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (dgs). „Neustadt im Ersten Weltkrieg“ lautet der Titel der neuen Ausstellung, die am Sonntag, 8. April, im Museum zur Stadtgeschichte eröffnet wird. Und was dort unter der Federführung von Hans-Erich Hergt und Claudia Condry zusammengetragen wurde, kann sich sehen lassen. „Die Ausstellung soll dazu beitragen, dass das Grauen des Krieges nicht verblasst“, erklärt Hergt.

Vor allem erhält das Grauen Namen und Gesicht, besser gesagt viele Gesichter, weil es um Neustädter geht, die in diesem Krieg ihr Leben ließen. Neustädter Familien haben in ihren Alben und Schubladen Fotos und Feldpostkarten hervor gesucht und dem Museum zur Verfügung gestellt. Altes Spielzeug jener Zeit zeigt, dass der Militarismus schon im Kinderzimmer begann. Die Mobilmachung im August 1914 löste einen wahren Begeisterungstaumel aus - dem aber schon bald die Ernüchterung folgte. Als der Krieg vor 100 Jahren endete, gab es Millionen Tote und noch mehr Verwundete. Viele Neustädter Familien waren betroffen, Gedenktafeln in der Kernstadt und in den Dörfern erinnern bis heute an die Gefallenen. Eindrucksvoll symbolisiert in der Ausstellung ein Skelett in einem alten Militärmantel den millionenfachen Tod.

„Wir hoffen, dass wieder viele Schulklassen kommen, um sich die Ausstellung anzusehen“, sagt Hergt. Er selbst wird am kommenden Sonntag die Einführung übernehmen. Beginn ist um 15 Uhr im Haus der Kirche an Liebfrauen, direkt neben dem Museum. Geöffnet ist das Museum Dienstag, Donnerstag und Sonntag von 15 bis 17 Uhr, am Freitag von 10 bis 12 Uhr sowie nach Vereinbarung.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 2312 vom 04.04.2018