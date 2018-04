Wetterumschwung verantwortlich?

Haus in Basse durch Kaminofen verraucht

Basse (os). Als die Rauchmelder losschrillten, verließ eine Mutter mit drei Kindern am Dienstagmorgen umgehend ihr Haus an der Basser Straße und alarmierte die Feuerwehr. Rauch hatte sich in den Wohnräumen verteilt, woher der stammte war zunächst unklar. 45 Feuerwehrleute aus Basse/Averhoy, Otternhagen und Suttorf rückten an, entdeckten durch ein Messgerät auch einen erhöhten Kohlenmonoxidwert im Gebäude. Nach dem Durchlüften war der Wert wieder normal, zur Vorsicht ließ Einsatzleiter Thomas Meyer noch die Wärmebildkamera aus Neustadt kommen. Mit der wurden Wand und Deckenbereiche um den Kamin kontrolliert, um Brandnester auszuschließen. Ursache für den Rauch im Gebäude könnte der Wetterumschwung gewesen sein, durch plötzlich höhere Temperaturen zieht Rauch manchmal schlecht ab.

