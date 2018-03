Bewohner erleidet Rauchvergiftung durch Löschversuch bei Kellerbrand

Rauchmelder wecken Bewohner

Feuerwehrleute aus Poggenhagen, Bordenau und der Kernstadt kontrollierten und belüfteten ein Haus an der Lausitzer Straße.

Poggenhagen (os). Das ging noch glimpflich aus: Aufgeschreckt durch Rauchmelder hatten Bewohner eines Zweifamilienhauses an der Lausitzer Straße gegen 1.30 Uhr am Donnerstag einen Brand im Keller bemerkt. Einer der Bewohner versuchte das Feuer zu löschen und zog sich dabei eine leichte Rauchgasvergiftung zu. Vom Rettungsdienst wurde er vor Ort behandelt und konnte wenig später wieder ins Haus zurückkehren. Das hatten Feuerwehrleute inzwischen per Wärmebildkamera auf Brandnester kontrolliert und belüftet, nachdem auch eine Wohnung leicht verqualmt war.

Unter der Leitung von Detlef Littmann waren die Ortsfeuerwehren Poggenhagen, Bordenau und Neustadt mit 55 Einsatzkräften vor Ort.

