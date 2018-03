Es ist soweit: Am 5. Mai öffnet das neue Hallenbad „Balneon“ seine Türen

70-Meter-Rutsche, Sprungturm, Naturbadesee, Sauna-Landschaft

Neustadt (dgs). Der Termin steht: Am Samstag, 5. Mai, wird das neue Hallenbad eröffnet. Nach einer Bauzeit von rund zwei Jahren können Bade- und Saunagäste an diesem Tag ab 14 Uhr das „Balneon“ erstmals in vollem Umfang nutzen. „Wir haben ein Bad gebaut, das sich nicht verstecken muss und den Anspruch hat, auch über die Stadtgrenzen hinaus Besucher anzuziehen“, erklärt Helmut Eisbrenner, Geschäftsführer der Betreiberin Wirtschaftsbetriebe, nicht ohne Stolz.

Insbesondere in den sozialen Medien habe es in letzter Zeit zunehmend Anfragen zum Eröffnungstermin des „Balneon“ gegeben, berichtet Unternehmenssprecher Steffen Schlakat. Schon am Samstag, 28. April, ist zwischen 10 und 17 Uhr daher „Tag der offenen Tür“ im „Balneon“ angesagt. Als Auftakt zur Eröffnung soll es zudem am Freitag, 4. Mai, ab 21 Uhr eine Projektion und Lichtershow an der Außenfassade geben, zu der alle Neustädter eingeladen sind.

Über 1.500 Quadratmeter Wasserfläche inklusive Naturbadesee laden im Innen- und Außenbereich des „Balneons“ zum Schwimmen und Entspannen ein. Dazu stehen 850 QuadratmeterWellnessfläche für Saunagäste zur Verfügung. Ob Ganzjahresaußenbecken, Sprungturm, 70-Meter-Rutsche, großer Kleinkindbereich, Naturbadesee mit Sandstrand, verschiedene Saunen - das „Balneon“ biete eine Menge Attraktionen, die in dieser Kombination nahezu einzigartig in der Region seien, sind die Betreiber überzeugt. Aktuell laufen die Vorbereitungen zur Betriebseröffnung auf Hochtouren. Nach Schließung des alten Hallenbades an der Lindenstraße beginnen jetzt die Personalschulungen. Auch ein Testbetrieb mit den Vereinen ist geplant. „Hier zeigt sich noch vor dem laufenden Betrieb, an welchen Ecken und Enden es Verbesserungsbedarf gibt“, sagt Heino Lohmann, Betriebsleiter des „Balneons“. Zu tun gibt es genug, Abläufe wie der Ticketkauf oder Saunaaufgüsse müssen noch geprobt werden.

Ab Anfang April ist dafür bereits das gesamte Personal an Bord. Die Mitarbeiterzahl habe sich im Vergleich zum alten Hallenbad verdreifacht, so Lohmann. Kursprogramme und Sauna-Events werden geplant, die Gastronomie in Betrieb genommen. „Es ist kein leichtes Unterfangen, ein Bad dieser Größe in Betrieb zu nehmen - das machen hier die meisten von uns zum ersten Mal“, gibt Lohmann zu bedenken.

Seit kurzem kann das „Balneon“ übrigens auch auf der Straße entdeckt werden: Ein Gelenkbus von RegioBus trägt für ein Jahr die Balneon-Werbung.

Donnerstag letzter Tag im alten Hallenbad

Ein bisschen wehmütig blickt Schwimmmeister Heino Lohmann auf seinen letzten Arbeitstag am Donnerstag im alten Hallenbad an der Lindenstraße. So mancher Stammgast will noch einmal vorbeischauen. „Einige haben schon gefragt, ob sie eine Fliese oder einen Schrankschlüssel als Andenken haben können“, berichtet er. 40 Jahre lang war das Bad Treffpunkt für Jung und Alt. Unzählige Kinder haben hier Schwimmen gelernt. Das Bad hat Geschichte, aber auch viele Geschichten geschrieben. dgs

