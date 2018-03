Kiter und Surfer dürfen wieder aufs Meer - aber ihr Strand ist eine Schlammwüste

„Dünensand“ ist mit Plastikmüll und Pflanzenresten durchsetzt

Ohne Gummistiefel geht es nicht: NZ-Volontärin Carina-Chantal Krämer versinkt am Surfstrand im Matsch.

Neustadt/Mardorf (dgs). Die Liegewiese ist matschig und der Einstieg ins Wasser führt über Wurzelwerk und Geäst, durchsetzt mit Plastikmüll. Der Kiterstrand am Nordufer ist derzeit alles andere als einladend. „So haben wir uns das nicht gedacht“, sagt Thomas Iseke, selbst passionierter Surfer. Dabei hatte er sich als FDP-Ratsherr selbst dafür ausgesprochen, den Sand von der Dünen-Renaturierung dort auszubringen. Das sei einfach „dumm gelaufen“, erklärt er jetzt - und hofft, dass noch etwas zu retten ist, bevor die Saison so richtig beginnt.

Über 600 Kubikmeter „Sand“ hat die Region Hannover am Surferstrand ausbringen lassen. Der stammt von den nahe gelegenen Dünen, die derzeit renaturiert werden. Dazu waren die Bodenschichten mit dichtem Strauchbewuchs abgetragen worden. So war es kein Sand, sondern eher Mutterboden mit Wurzeln, der am Surfstrand bis direkt an die Wasserlinie landete.

„Wir haben bereits vorab gewarnt, dass sich das Material nicht für die Verfüllung eignet“, erklärt Gudrun Bischoping, Fachdienstleiterin Grünplanung in der Neustädter Stadtverwaltung auf Nachfrage. Die Politiker im Umweltausschuss der Stadt hätten aber anders entschieden, erinnert sie.

„Wir hätten nicht gedacht, dass die Region, die sonst immer so auf Umweltschutz am Steinhuder Meer bedacht ist, so etwas dort ablädt“, erklärt Iseke. Das ganze Material werde doch jetzt auch ins Wasser eingetragen, gibt er zu bedenken. Dabei investiert die Stadt Neustadt regelmäßig Geld um den Sand wieder ans Ufer zurückzuspülen.

