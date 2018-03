Es bleibt nur noch ein Trümmerhaufen

Wohnwagenbrand: Gasexplosion als Ursache / Besitzer verletzt im Krankenhaus

Von dem Wohnwagen auf dem Campingplatz am Uferweg blieb nicht mehr viel übrig.

Mardorf (cck). Gegen 17.30 Uhr wurde die Feuerwehr am Mittwoch alarmiert: Ein Wohnwagen auf dem Campingplatz am Uferweg brannte. „Als wir ankamen, befand sich der Camper bereits in Vollbrand“, schildert Ortsbrandmeister und Einsatzleiter Marc Krüger den Vorfall. Der Besitzer, ein 59-jähriger Mann, wurde mit einer schweren Rauchgasvergiftung und Verbrennungen ins Krankenhaus gebracht.

Schnell konnten die Feuerwehrleute die Flammen löschen, doch war der Wohnwagen nicht mehr zu retten. Was übrig blieb, war ein einziger Trümmerhaufen. Grund für den Brand war eine Gasexplosion. Am Donnerstag waren Spezialisten des Zentralen Kriminaldienstes vor Ort, um die Trümmer zu untersuchen. Sie gehen von einem technischen Defekt als Ursache aus, Hinweise auf einen strafrechtlichen Hintergrund haben sich nicht ergeben, so die Polizeidirektion Hannover.

Ein Anwohner hatte einen Knall gehört, Rauch aus dem Wohnwagen aufsteigen sehen und daraufhin die Rettungskräfte alarmiert. Als er beim Camper eintraf, hatte sich der Besitzer bereits ins Freie gerettet. Mit schweren Verletzungen wurde er zunächst vor Ort von Sanitätern behandelt, dann mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Hannover gebracht. Derzeit befindet sich der 59-Jährige weiter in stationärer Behandlung, wie Kathrin Pfeiffer von der Polizeidirektion Hannover auf Anfrage mitteilt. Doch sein gesundheitlicher Zustand sei stabil.

Durch die Flammen wurde nicht nur der Wohnwagen, sondern auch der PKW des Verletzten, ein Schuppen sowie ein benachbarter Wohnwagen beschädigt. Die Schadenshöhe wird von der Polizei auf 25.000 geschätzt. Gefährlich war für die Feuerwehrleute auch, die bereits abblasenden Gasflaschen zu bergen, sagt Feuerwehrsprecher Florian Hake. Zwei befanden sich im Wohnwagen, fünf weitere lagerten im anliegenden Schuppen. Doch wurde durch Sicherheitsventile verhindert, dass sie ebenfalls explodierten. Insgesamt waren 20 Kameraden, darunter zwei Atemschutztrupps, im Einsatz.

