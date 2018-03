Besonders Kinder und Jugendliche liegen ihr am Herzen

Pamela Hoffmann wird neue Kontaktbeamtin

Gut vorbereitet fühlt sich Pamela Hoffmann auf ihre neue Aufgabe - dank der Anleitung von Karl-Heinz Gazioch, der 20 Jahre als Kontaktbeamter fungierte. Foto: Krämer vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (cck). Auch wenn die 40-Jährige ursprünglich aus Hannover kommt, kennt sie das Neustädter Land mittlerweile wie ihre Westentasche. Neun Jahre war Pamela Hoffmann im Einsatz- und Streifendienst tätig. Jetzt will sie sich in einem neuen Amt versuchen: Zum 1. April übernimmt sie den Posten der Kontaktbeamtin - verabschiedet damit Kollegen Karl-Heinz Gazioch, liebevoll „Paule“ genannt, in den Ruhestand.

In den vergangenen Wochen wurde sie von ihrem Kollegen eingearbeitet, nahm auch bereits erste Termine in ihrer neuen Funktion wahr. So stand auch am Tag ihrer Vorstellung noch eine Veranstaltung bei den Landfrauen an. Als Kontaktbeamtin hat sie ein offenes Ohr für die Belange der Bürger - sei es bei einer ihrer Routen durch die Stadt oder in ihrem Büro im Polizeikommissariat. Gern hat sie im Einsatz- und Streifendienst gearbeitet, doch auch an ihre neue Aufgabe geht sie mit vollem Ehrgeiz heran. Diesbezüglich hat sie auch schon einige Ideen: Besonders liegt ihr die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen am Herzen, so will sie - wie ihr Vorgänger auch - einen engen Kontakt zu Kindertagesstätten und Schulen pflegen, auch Unterricht geben. Als Beispiel nennt sie die Verkehrsprävention. Gemeinsam mit dem Kontaktbeamten - nun auch der Kontaktbeamtin - lernen die jungen Verkehrsteilnehmer, welche Regeln es gibt und worauf auf der Straße zu achten ist.

Weiter bietet das Polizeikommissariat Schülerpraktika an, beteiligt sich auch am Zukunftstag im April. „15 Jugendliche kommen dann zu uns“, freut sich Hoffmann. Ihnen will sie die Wache, darunter auch die Zellen, zeigen, aber auch ihr tägliches Tun näher bringen. „Ein Highlight ist immer der Streifenwagen“, betont sie. Selbst hat sie eine kleine Tochter. Gemeinsam mit Mann und Kind wohnt sie seit einem Jahr in Neustadt, vorher in Isernhagen.

Zur Polizei kam sie, wie Hoffmann selbst sagt, „relativ spät“ mit 27 Jahren. Bis 2005 arbeitete sie im Justizvollzug, begann dann mit dem Studium an der Polizeiakademie in Hannoversch Münden. Nach einem Jahr „bei den Wasserwerfern“ kam sie 2009 schließlich zum Einsatz- und Streifendienst. „Ich wollte eben nochmal was anderes machen“, lacht sie. Zu erreichen ist Hoffmann ab 1. April telefonisch unter 05032/9559185, per E-Mail an pamela.hoffmann@polizei.niedersachsen.de oder in der Geschäftsstelle, in der Zeit von acht bis zwei Uhr. Neben ihrer Arbeit auf der freien Fläche, in Schulen, Kindertagesstätten und auch Senioreneinrichtungen wird Hoffmann dann auch bei der Werbeschau „Robby“ im April präsent sein.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 993 vom 24.03.2018