Mehr Fahrzeuge bedeuten auch mehr Unfälle

Polizei gibt Verkehrsunfallstatistik für 2017 bekannt

Stellten die aktuelle Verkehrsunfallstatistik vor: Gerd Klingenberg (li.) und Rolf Wenda vom Polizeikommissariat Neustadt.

Neustadt (cck). Umso mehr verschiedene Verkehrsteilnehmer beteiligt sind, desto höher ist auch das Gefahrenpotential, weiß Rolf Wenda, Leiter im Einsatz- und Streifendienst. Gemeinsam mit Kommissariatsleiter Gerd Klingenberg stellte er am Montag die Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2017 vor.

1.023 Verkehrsunfälle ereigneten sich im vergangenen Jahr im Zuständigkeitsbereich des Neustädter Polizeikommissariats - das sind fünf weniger als im Vorjahr. Schwarzer Monat war der Mai: Drei Unfälle endeten tödlich. Ein Autofahrer kam zwischen Mardorf und Schneeren von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum (2. Mai), am Bahnübergang in Eilvese wurde ein Lkw-Fahrer von einem Zug erfasst (15. Mai). Am 18. Mai kollidiert ein Lkw in einer Linkskurve in der Erika-Najork-Straße mit einem Radfahrer. Wenig später stirbt dieser im Krankenhaus. „Der Radfahrer trug keinen Fahrradhelm“, sagt Wenda. Die Fallzahlen zeigen: Das ist längst kein Einzelfall. In 2017 trugen bei 57 Unfällen lediglich drei Radfahrer einen Helm. „Viel zu oft wird darauf verzichtet“, ärgert sich Wenda. Die Erfahrung habe er auch schon im Bezug auf Pedelecs machen können.

Erhöhtes Gefahrenpotential bestehe laut Wenda vor allem an viel befahrenen Straßen, aber auch auf Parkplätzen. Nicht sorgsam genug seien die Autofahrer vor allem beim Wenden und Rückwärtsfahren. So gab es 2017 150 Unfälle mit dieser Ursache. Der Vergleich: 2016 waren es noch 102. In 63 Fällen wurde die Vorfahrt missachtet, 22 Mal zu wenig Abstand eingehalten.

Auch die Baumaßnahmen an der Bundesstraße 6-Leinebrücke wirken sich auf die Statistik aus. Besonders an den Auf- und Abfahrten zur B6 und der Umleitungsstrecke über Suttorf, Basse und Empede gab es 52 Unfälle mehr, als im Vorjahr (Stand 2017: 107, Stand 2016: 55). Als Beispiel nennt der Einsatz- und Streifendienstleiter die Auf- und Abfahrten Mecklenhorst und Leinstraße. „Besonders ärgerlich“ ist für ihn ebenso die Zahl der sogenannten Unfallfluchten. 222 Fälle gab es letztes Jahr, 200 waren 2016. „Immerhin könnten wir 92 aufklären“, so Wenda weiter. Sein Appell an alle Verkehrsteilnehmer, seien es LKW-, PKW-, Radfahrer oder Fußgänger: „Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht“, so besagt es die Straßenverkehrs-Ordnung.

Von der Statistik ausgenommen sind Unfälle, die durch Handynutzung am Steuer verursacht wurden. „Die Beweisführung ist da sehr schwierig“, weiß Klingenberg. Er vermutet, dass 30 Prozent der ungeklärten Fälle darauf zurückzuführen sind. Zu gering sei die Hemmschwelle, das Handy während der Fahrt zu nutzen, auch wenn mittlerweile hohe Strafen drohen. Durch das Projekt „Abgelenkt“, bereits in Garbsen erprobt, sollen bestimmte Zielgruppen, als Beispiel nennt Klingenberg Schüler in der Oberstufe, sensibilisiert werden - auch bald in Neustadt.

