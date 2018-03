Sporthallen: Verwaltung und Politik müssen endlich „in die Puschen kommen“

Klare Worte des TSV-Vorsitzenden auch zu den Preisen im Hallenbad

Allein über 50 Geräteturner trainieren zweimal wöchentlich in der TSV-Sporthalle an der Lindenstraße. „Das ist schon sehr eng hier mit den Hallenterminen“, sagt Übungsleiterin Angela Below. Foto: Gade-Schniete vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (gi). Der „rote Faden“ war nicht zu überhören: Aus allen Abteilungen des TSV Neustadt, mit aktuell 2.700 Mitgliedern weiter größter Sportverein im Stadtgebiet, kommt der Ruf nach zusätzlichen Hallenzeiten. Allein in der seit mehr als zwei Jahren geschlossenen Gymnasiumhalle fehlen 20 Sporteinheiten je Woche. „Wir können das Angebot in unserem Verein nicht mehr so aufrecht erhalten, wie wir es möchten“, erklärt der TSV-Vorsitzende Riko Luiking. Beim Gymnasium gebe es dringenden Handlungsbedarf. Luiking fordert Verwaltung und Politik unmissverständlich auf, „in die Puschen zu kommen“. Im Gegensatz zu den kommunalen Hallen halte der TSV seine Anlagen in Schuss, betont der Vorsitzende weiter. Besonders schlimme Zustände werden derzeit dagegen aus der Sporthalle am Berufsbildungszentrum gemeldet, verwaltet von der Region. Von Schimmel in den Duschen und einem ständig rutschenden Fußboden, berichten nicht nur die Handballer. Deren Spartenchef Lars Domdey bezeichnete die Zustände dort als „gesundheitsgefährdend“.

Eine weitere Baustelle sorgt derzeit ebenfalls für Unmut: das Hallenbad. Für Luiking ist es nicht nachvollziehbar, dass das alte Bad ohne einen konkreten Öffnungstermin des neuen „Balneons“ geschlossen wird. „Wir haben 190 aktive Schwimmer, die sich teilweise in der Wettkampfphase befinden und jetzt ihr Training einstellen müssen“, ärgert sich der TSV-Vorsitzende. Auf gar keinen Fall ist für ihn die Preiserhöhung im Balneon für den Vereinsschwimmsport hinnehmbar. „Wir können die Schwimmer finanziell nicht noch mehr belasten“, macht Luiking deutlich, immerhin stellten die Vereinspreise schon im jetzigen Bad die Höchstmarke in der Region dar. Besonders Jugendliche seien von den höheren Gebühren betroffen.

Der Verein sei eine gut funktionierende Solidargemeinschaft, doch spartenübergreifende Beiträge passten nicht in das Konzept, sagt Luiking. Er ist vielmehr der Meinung, dass gerade durch den TSV noch mehr Sportler und Gäste in das neue Bad gebracht würden. Darum sei eine Preiserhöhung nicht die richtige Entscheidung, Der Verein habe daher den Kompromissvorschlag abgelehnt, der noch über den alten Preis hinaus ging.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 2310 vom 21.03.2018