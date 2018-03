Dick eingemummelt durch die Stadt

Kalter Ostwind fegt durch die Stadt - die Besucher kommen trotzdem

Neustadt (dgs). Die Sonne schien zwar aus allen Knopflöchern am Goldenen Sonntag, aber der kalte Ostwind, der durch die Marktstraße pfiff, ließ keine Frühlingsgefühle aufkommen. Trotzdem flanierten die Besucher dick eingemummelt mit Mützen und Handschuhen durch die Fußgängerzone. Dort hatten sich selbst die Musiker in schützende Zelte verzogen. „Es ist einfach saukalt, wir müssen erst einmal eine Pause machen“, erklärten die Bläser der „Crazy Horns“. Die Fans zeigten Verständnis und wärmten sich in der Zwischenzeit mit einem weiteren Glühwein.

Während in den Cafés kaum noch ein freies Plätzchen zu ergattern war, herrschte an den Außentischen gähnende Leere. Nur ganz Unverfrorene ließen sich den Eisbecher vor der Tür servieren. Alle anderen nutzten gern die Gelegenheit, sich in den Geschäften aufzuwärmen und dabei natürlich die neueste Frühjahrsmode in Augenschein zu nehmen. Auch die Jüngsten ließen sich den Bummel durch die Innenstadt nicht vermiesen. Das Puppentheater sorgte für Kurzweil und Karussell fahren macht sowieso immer Spaß. Wem das kleine Fahrgeschäft in der Innenstadt nicht ausreichte, der konnte sich auf den Weg zum Rummelplatz machen.

Dazu hatten auch in den Gewerbegebieten etliche Geschäfte geöffnet und lockten mit besonderen Angeboten. Wie immer beim Goldenen Sonntag dabei war die Baumschule Wassermann. Hier erwartete die Kunden ein buntes, duftendes Blütenmeer, denn die Pflanzzeit steht vor der Tür. So mancher sehnt den Frühling im Garten herbei „Stiefmütterchen und Hornveilchen können durchaus etwas Frost vertragen“, sagte Inhaberin Simone Wassermann.

