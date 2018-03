Fast alle Storchennester besetzt

Auf dem Nest in Mecklenhorst hat ein Storchenpaar einzug gehalten. Foto: Seitz

Neustadt (dgs). Gute Nachrichten gibt es über die Storchennester im Neustäder Land zu berichten. Laut „Storchenvater“ Reinhard Löhmer sind nahezu alle Nester wieder mit einem Storchenpaar besetzt, manche schon seit Anfang März - und das trotz frostiger Böden. „Was die Störche dann fressen, weiß ich auch nicht so genau“, meint Ulrich Stahl vom Naturschutzbund (NABU), der das Nest an der Liebfrauenkirche betreut. Mäuse und Frösche dürften kaum zu finden sein. Nachdem das Nest in der Kernstadt zunächst ein beringter Storch bezogen hatte, hat sich dort inzwischen ein ringloses Paar eingenistet. Passanten wollen am vergangenen Wochenende dort einen Storchenkampf beobachtet haben. Der beringte Storch ist laut Stahl nun in Mecklenhorst gelandet und hat auch eine Partnerin dabei.

Ob es sich bei dem ringlosen Paar an der Liebfrauenkirche um das alt angestammte Paar handelt, mochte Stahl nicht bestätigen. Dieses Paar hatte schon seit Jahren keinen Nachwuchs mehr hervorgebracht. Storchenenxperten vermuten eine Unfruchtbarkeit. Um das Treiben im Nest genauer zu beobachten, will der NABU wieder eine Kamera im Kirchturm installieren. Der Film wird dann auf einem Bildschirm an der Redeker‘schen Apotheke zu sehen ein.

Weitere Storchenpaare haben die Nester in Amedorf, Bordenau, Esperke, Welze und Wulfelade bezogen. Noch seien allerdings auch viele Störche - eben die traditionellen „Ostzieher“ - noch unterwegs, berichtet Stahl.

