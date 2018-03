Ärzteversorgung gut - aber wie lange noch?

Gesundheitskonferenz soll Wege für eine bessere Vernetzung aufzeigen

Neustadt (tau). Zum ersten Mal hat eine Gesundheitskonferenz in Neustadt stattgefunden. Das Fachforum mit Vertretern aus dem Gesundheitsbereich diskutierte am Mittwochabend unter anderem über neue Formen der Zusammenarbeit. Die bessere Vernetzung handelnder Akteure hat sich dabei als ein zentrales Handlungsfeld herauskristallisiert. An Thementischen wurde gemeinsam diskutiert. Dabei ging es auch um die Frage der Fachkräftesicherung, die gerade für den ländlichen Raum eine besondere Bedeutung hat.

Hier nannten die Teilnehmer neben höherer Bezahlung und Wertschätzung von sozialen Berufen vor allem auch eine bessere Versorgung mit Krippen- und Kitaplätzen sowie die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Andere schlugen eine bessere Kooperation zwischen Pflegeheimen und Pflegediensten bei Berufsmessen in Schulen vor oder ein Car-Sharing-Modell für Ärzte und Personal.

„Wir waren sehr überrascht von den vielen konstruktiven Ideen, die sich auf der kommunalen Ebene auch umsetzen lassen“, sagt Stadtplanerin Ulrike Ahrbecker. Sie ist mit den Ergebnissen der Gesundheitskonferenz sehr zufrieden.

Die Veranstaltung habe einen gemeinsamen Diskussionsprozess angestoßen und erste Impulse für die Schaffung tragfähiger Vernetzungsstrukturen geliefert. Nun soll es mit einer Auswertung der Ergebnisse weitergehen, um die wohnortnahe gesundheitliche Versorgung mit konkreten Vorschlägen zu stärken. Zwar liege die hausärztliche Versorgung in Neustadt und den Ortsteilen bei 102,7 Prozent, wer aber genauer hinschaut, wird feststellen, dass es sich dabei nur um eine Momentaufnahme handelt, so Bürgermeister Uwe Sternbeck.

Er verwies unter anderem darauf, dass der Altersdurchschnitt bei Haus- und Fachärzten mit 52 und 55 Jahren recht hoch sei und sich daher die Frage stelle, wie die Praxen in Zukunft weiterbetrieben werden können. Anhand von Prognosen sei außerdem erkennbar, dass die Neustädter im Schnitt älter werden. „Die Zahl der über 65-Jährigen, die im Augenblick rund 17 Prozent der Bevölkerung ausmachen, steigt stark an und die Zahl der 80-Jährigen wird sich verdoppeln“, so Sternbeck. Künftig werde es zudem mehr Singlehaushalte in der Altersgruppe der über 75-Jährigen geben.

Der Aufbau von Netzwerken und das Ausschöpfen von Potenzialen vor Ort werde daher immer wichtiger. Sternbeck ist Mitglied in der regionalen Steuerungsgruppe der Gesundheitsregion Region Hannover. Sie hat sich die drei K‘s Kommunikation, Kooperation und Koordination zur Aufgabe gemacht.

