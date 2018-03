Gemeindehaus am Wacholderweg wird abgerissen - das neue ist nur halb so groß

Kirchenvorstand investiert in die Zukunft - Kosten 1,1 Millionen

Nicht energieeffizient, zu viele Treppen: Pastorin Anna Wißmann und Dr. Eckhard Müller vom Kirchenvorstand haben sich für den Abriss des Gemeindehauses ausgesprochen.

Neustadt (dgs). Das neue Gemeindehaus soll eine Investition in die Zukunft sein - da sind sich Pastorin Anna Wißmann und Dr. Eckhard Müller vom Kirchenvorstand einig. Zwei Jahre lang hat man in der Johannesgemeinde in der Kernstadt mit der Entscheidung gerungen. Jetzt steht fest: Das alte Gemeindehaus am Wacholderweg, gebaut 1972, wird abgerissen und durch einen Neubau ersetzt.

Nach wie vor gebe es viele erstaunte Nachfragen, warum so ein nach außen hin intaktes Gebäude abgerissen werden solle, berichtet Wißmann. Aber sowohl energetisch als auch was den Brandschutz betrifft, entspreche der Bau nicht mehr den Auflagen. Dazu ist das Gebäude nach dem Berechnungsschlüssel der Landeskirche mit 670 Quadratmetern viel zu groß für die Gemeinde.

Experten haben ausgerechnet, dass eine Sanierung inklusive Verkleinerung des Gemeindehauses rund 850.000 Euro kosten würden - und auch dann würde nur eine halbherzige Lösung dabei herauskommen.

So kam es zur Entscheidung für den Neubau, der nur noch halb so groß sein soll. Die Kosten sind auf 1,1 Millionen Euro veranschlagt worden, die von der Gemeinde, dem Kirchenkreis und der Landeskirche je zu einem Drittel getragen werden sollen. Die Johannesgemeinde will zur Finanzierung ihres Anteils ihr Pfarrhaus am Wacholderweg verkaufen.

Ein Architektenwettbewerb ist bereits abgeschlossen, fünf Entwürfe liegen vor. Am kommenden Dienstag tagt das Preisgericht, um den Preisträger zu nominieren. Mit dem Baubeginn rechnet die Gemeinde Anfang des nächsten Jahres.

Gemeinde ist zur Präsentation eingeladen

Die Johannesgemeinde will am kommenden Sonntag, 11. März, ab 15 Uhr die Vorschläge der Architekten für das neue Gemeindehaus präsentieren. „Wir stehen auch für Erläuterungen bereit“, sagt Dr . Eckhart Müller. Da an diesem Sonntag die Kirchenvorstandswahlen stattfinden, ist das Gemeindehaus am Wacholderweg von 9 bis 18 Uhr geöffnet.dgs

