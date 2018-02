Windpark Planung vorerst gestoppt

Neustadt (os). Der Bau des Windparks Esperke wird vorläufig eingestellt. „Vor allem aus wirtschaftlichen Gründen ist eine Realisierung des Projektes zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr sinnvoll“, schreiben die Wirtschaftsbetriebe Neustadt, mit „enercity“ Projektpartner. Grund dafür sind hohe Auflagen in der Genehmigung zum Schutz des Rotmilans sowie damit einhergehend ein verzögerter Genehmigungsprozess. Die Einspeisevergütung von Windkraftanlagen ist an eine Fertigstellungsfrist geknüpft. Diese kann nun nicht mehr eingehalten werden.

Selbst zahlreiche intensive Bemühungen, Artenschutz und erneuerbare Energien miteinander vereinbar zu machen, können dem Projekt vorerst nicht mehr zur Realisierung verhelfen. Vielversprechend war zuletzt etwa eine technische Abschaltautomatik, welche Großvögel erkennt, meldet und Maßnahmen bis hin zur Abschaltung der Anlagen einleitet.

„Nach heutigem Stand, dürften die Windenergieanlagen unter anderem ein halbes Jahr nicht laufen. Von März bis August zwischen Sonnenauf- und Sonnenuntergang müssen die Rotoren stehen. Die damit verbundenen Ertragseinbußen würden dazu führen, dass sich allein die Investitionskosten nicht mehr refinanzieren ließen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

An dem Standort soll aber auch in Zukunft festgehalten werden. „Wir beobachten den Rotmilan weiter und streben eine Neuplanung an, sobald dies sinnvoll erscheint. Das ist der Fall, wenn der Rotmilan nicht in der Nähe des geplanten Windparks brütet oder aber die technische Abschaltautomatik genehmigungsfähig wird. Die Wirtschaftlichkeit ist dann innerhalb der geänderten Rahmenbedingungen neu zu prüfen“, so Thomas Reimann, Prokurist bei den Wirtschaftsbetrieben.

Ende 2016 wurde die Genehmigung zur Errichtung von fünf Windenergieanlagen in Esperke erteilt. Nach Baubeginn wurde im Frühjahr 2017 nördlich des Windparks ein Rotmilanpaar entdeckt. Der Bau wurde daraufhin gestoppt. Der Park hätte jährlich über 40 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen und damit bilanziell 18.500 Haushalte mit Strom versorgen können.

Der Windpark Esperke an der nördlichen Grenze der Region ist der einzige neu genehmigte Park im Stadtgebiet Neustadt. Alle anderen im Regionalen Raumordnungsprogramm ausgewiesenen Vorranggebiete haben aufgrund der Ablehnung durch die Luftfahrtbehörde derzeit keine Aussicht auf Genehmigung.

