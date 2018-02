Nur Ganztags-Unterricht an MES und in Mandelsloh-Helstorf - Schulwechsel drohen

Schwarz-Rot: Elternwille bleibt durch Schulwahl maßgeblich

Unterricht gibt es an der Michael Ende Schule und in Mandelsloh-Helstorf künftig ganztags - ohne Wahlmöglichkeit.

Neustadt (os). Nachdem es hinter den Kulissen - vor allem in der Kernstadt - noch mächtig geruckelt hat, ist die Ratsmehrheit aus CDU und SPD nun einig: Die Stadt soll gegenüber der Landesschulbehörde ihr Einverständnis zum teilgebundenen Ganztagsunterricht (TGS) an der Michael Ende Schule (MES) und der Grundschule Mandelsloh-Helstorf geben. Vorherige Modelle, die eine dem bisherigen Ratsbeschluss entsprechende Kombination aus Ganztag und Verlässlicher Grundschule (VGS) vorsahen, sind damit vom Tisch.

Die Wahlfreiheit für Eltern soll nun über die Schule gesichert werden. Wer sein Kind nur bis mittags betreut haben möchte, hat in der Kernstadt Hans-Böckler-Schule und Stockhausen-Schule zur Auswahl.

„Die Schulbezirke werden aufgehoben, organisatorisch ist die Kombination beider Formen an einer Schule doch nicht möglich“, sagte Sebastian Lechner, Fraktionsvorsitzender der CDU im Rat und bisher strikter Verfechter beider Varianten an einer Schule am Dienstag.

Am Abend vorher hatten SPD und CDU gemeinsam getagt, dann getrennt in ihren Fraktionen weiter beraten. Dabei kam der genannte Kompromiss heraus. „Uns war die Einrichtung des teilgebundenen Ganztags sehr wichtig“, sagt SPD-Fraktionschef Harald Baumann. Die Genossen hoffen, dass noch zweifelnde Eltern „die enormen Vorteile sehen und letztlich mit den Füßen abstimmen“, so Baumann. Für die SPD ist das wichtigste Zeichen, dass beide Schulen nun konkret starten können.

Sebastian Lechner lässt keinen Zweifel daran, dass die CDU lieber die Wahlfreiheit an einer Schule realisiert hätte. „Damit steht für uns fest, dass Hans-Böckler Schule und Stockhausen-Schule erstmal nicht in den teilgebundenen Ganztag gehen“, sagt er. Für Kinder aus dem Bereich Mandelsloh-Helstorf kommt damit die Grundschule Mariensee als VGS ins Spiel auch die soll vorerst nicht TGS werden können.

Wer nach den Sommerferien als Erstklässler startet, kommt demnach möglicherweise an eine andere Schule als bisher geplant. Familien, die bereits Grundschüler haben, die aber weiterhin nur bis mittags unterrichtet werden sollen, müssten dann die Schule wechseln.

MES-Schulleiterin Sigrid Bierwirth wagt die Zahl der tatsächlich wechselnden Bestandsschüler nicht zu prognostizieren, hofft auf höchstens zehn. Nach Auskunft der Stadt waren 65 der 330 MES-Schüler für die VGS angemeldet worden. „Das ist auf jeden Fall eine schwierige Entscheidung und sehr schade“, sagt die Schulleiterin.

Wie die Stadtverwaltung unlängst mitgeteilt hatte, gab es für ein früheres Modell, dass TGS und VGS kombiniert hätte, keine Genehmigung vom Kultusministerium. Daraufhin hatten Lehrerkollegium und Erzieher erneut am Konzept gearbeitet und letztlich die TGS-Variante vorgelegt, die der Schulvorstand nach Informationen der Neustädter Zeitung bei nur einer Gegenstimme abgesegnet hatte. Insgesamt hatten Schule und beteiligte Kita fast zweieinhalb Jahre an dem Konzept gearbeitet. Das sei zu lange, um jetzt alles aufzugeben und bei Status quo zu bleiben, heißt es aus dem Kreis der Beteiligten.

Das sieht nun letztlich wohl auch die Politik so.

