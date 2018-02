Heiße Asche? Müllwagen brennt

Neustadt (dgs). Die Mitarbeiter der Müllentsorgung trauten ihren Augen nicht: Dicker Qualm drang plötzlich aus dem großen Müllschlucker, als dieser heute im Wohngebiet an der Hans-Böckler-Straße unterwegs war. „Da hat wohl jemand heiße Asche in den Wertstoffsack gefüllt“, vermutet der Fahrer. Was aber tun? Nach dem Eintreffen der Feuerwehr wurde der Müllwagen erst einmal aus der Gefahrenzone transportiert. Auf der Verlängerung der Hans-Böckler-Straße kippte der Müllwagenfahrer dann die qualmende Ladung an den Feldrand, wo ihn die Feuerwehr gefahrlos ablöschen konnte. Für die Müllwerker viel zusätzliche Arbeit, denn nach dem Löschen mussten die Müllsäcke wieder zurück auf den Wagen . . .

Foto: Gade-Schniete

Ausgabe-Nr. 989 vom 24.02.2018