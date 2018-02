Neue Umleitung: LKW fahren ab sofort durch die Innenstadt

Regelung soll die Anwohner in den Ortsteilen entlasten

Die B6-Umleitungsstrecke für den Schwerlastverkehr wird ab sofort geteilt: Entsprechende Hinweisschilder wurden in den letzten Tagen aufgestellt.

Neustadt (r/cck). Bislang nutzten aus Richtung Nienburg kommende LKW-Fahrer die Umleitungsstrecke über Empede, Basse und Suttorf. Um die Dörfer zu entlasten, gilt ab sofort eine andere Umleitungsstrecke - diese führt allerdings direkt durch die Innenstadt. Donnerstag wurde mit der Ausschilderung der neuen Strecke begonnen, Freitag folgte die Beschilderung auf der Bundesstraße 6.

Fahrzeuge mit einem Gewicht über 7,5 Tonnen werden nun durch die Kernstadt und nicht mehr durch die Ortsteile geführt. Aus Nienburg kommende LKW fahren dann an der Abfahrt Himmelreich von der Bundesstraße (B) 6 ab, weiter geht es von dort aus über die Nienburger Straße (B442) bis zur Bahnhofskreuzung, über die Herzog-Erich-Allee zur B6-Auffahrt an der Hannoverschen Straße. „Zum Schutz aller Verkehrsteilnehmer gilt auf der innerörtlichen Umleitungsstrecke ab sofort Tempo 30“, so der städtische Verkehrskoordinator Benjamin Gleue.

Für aus Fahrtrichtung Hannover kommende Lastwagen ändert sich nichts. Diese werden weiterhin an der Abfahrt Bordenau heruntergeleitet. Von hier aus führt die Umleitungsstrecke durch Suttorf nach Basse, über die dortige Leinebrücke weiter nach Mariensee sowie Empede und schließlich zur Auffahrt Leinstraße an der Kooperativen Gesamtschule.

Der überregionale Schwerlastverkehr soll das Neustädter Stadtgebiet auch weiterhin großräumig umfahren. Die entsprechende Umgehungsstrecke bleibt bestehen. Diese führt von Nienburg aus über die B214 nach Schwarmstedt. Von dort aus weiter über die A7 und die A352 bis zur Anschlussstelle Herrenhausen, wo die Fahrzeuge wieder auf die B6 gelangen. Von Hannover kommend fahren die Lastwagen entsprechend in der anderen Fahrtrichtung.

Hintergrund: Seit dem 13. April 2017 ist die B 6-Brücke über die Leine aufgrund mangelnder Tragfähigkeit für Fahrzeuge mit einem Gewicht über 7,5 Tonnen gesperrt. Seitdem wurde der Neustädter Quell- und Zielverkehr in beide Richtungen durch die Dörfer Suttorf, Basse und Empede geführt. Durch die Aufteilung sollen diese Ortsteile nun entlastet werden.

