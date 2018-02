Radfahrerin schwer verletzt

Von Auto erfasst

Eilvese (os). Beim Rückwärtsfahren aus einer Grundstückseinfahrt hat eine 39-jährige Eilveserin am Montagvormittag eine Seniorin auf deren Fahrrad erfasst. Die 79-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu.

Die Autofahrerin wollte ein Grundstück an der Eilveser Hauptstraße verlassen und übersah dabei offensichtlich die Radfahrerin, die in Richtung B 6 unterwegs war. Fahrrad und Auto kollidierten, die Seniorin verletzte sich beim anschließenden Sturz schwer. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik.

