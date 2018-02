Wasserschaden: Sporthalle der Michael Ende Schule auch noch dicht

Es wird eng für Sportler - Oelkers: „An Vereine wird nicht gedacht“

Die TSV Neustadt temps Shooters spielen heute erstmals nicht mehr in der Sporthalle der Michael Ende Schule, die ist seit Mittwoch gesperrt.

Neustadt (os). Eine weitere Hiobsbotschaft für Neustadts Sportler und die größte Grundschule: Die Sporthalle der Michael Ende Schule musste am Mittwoch mit sofortiger Wirkung gesperrt werden. Ursache ist laut Stadtsprecher Stefan Bark aufsteigende Feuchtigkeit, die den Fußbodenbelag aufgeweicht hat. „Am Montag kommt eine Fachfirma und öffnet den Boden, erst dann lässt sich auch abschätzen wie lange die Reparatur dauern könnte“, so Bark.

Der Boden der Sporthalle ist erst vor rund drei Jahren neu eingebaut worden. Ob die Feuchtigkeit von unten die einzige Ursache ist, lässt sich dann möglicherweise auch klären. Nutzer berichteten - das ist auch der Verwaltung bekannt - dass Wasser an den Wänden herablaufe, die an den Mauern befestigten Weichböden waren demnach mehrfach nass vorgefunden worden. Fotos belegen diesen Zustand.

Schwitzwasser ist auch Schulleiterin Sigrid Bierwirth bekannt. Die Michael Ende Schule verzichtet nach ihren Worten nur schweren Herzens auf den Sportunterricht, „schließlich sind wir sportfreundliche Schule“ möchte die Ursache des feuchten Bodens aber auch dringend geklärt haben.

Sportring-Chef Manfred Oelkers hat sich zwischenzeitlich eingeschaltet und Kontakt zur Stadt aufgenommen. Er findet es mehr als bedauerlich, dass für einen kleinen, betroffenen Bereich - so hat er dort erfahren - die ganze Halle geschlossen wird und die außerschulischen Nutzer davon in einer kurzfristigen Email erfahren. „An die Vereine wird offensichtlich nicht gedacht, die scheinen nicht interessant zu sein“, moniert er, „die Hallensituation ist ohnehin katastrophal“, ergänzt er mit Blick auf die ebenfalls gesperrte Gymnasiumhalle. In einem Gespräch mit dem 1. Stadtrat Maic Schillack habe der ihm zugesagt, das Thema aufzugreifen und möglichst für schnelle Abhilfe zu sorgen. Das scheint zu funktionieren, wie Oelkers kurzfristig am Freitagvormittag meldete, könnte die Halle ab Samstag, 24. Februar, wieder nutzbar sein. Trotzdem hätte er sich grundsätzlich ein anderes Vorgehen gewünscht. „Die Zustände sind seit Monaten bekannt, das hätte sicher auch erledigt werden können, wenn sich die Hallensituation wieder etwas entspannt, weil einige Sportler draußen trainieren.“

Die Sperrung kam besonders für die TSV Neustadt temps Shooters ungelegen. Ausgerechnet in der Woche vor dem Topspiel in der Regionalliga - heute, ab 19.30 Uhr in der Sporthalle der Leine-Schule - (siehe Bericht Seite 10) mussten abschließende Trainingseinheiten kurzfristig ausfallen. „Wir haben jetzt spontan eine Videoanalyse eingeschoben“, sagte Manager Jan Gebauer. Zumindest hat die Basketball-Abteilung an diesem Wochenende keine Heimspiele, die hätten sonst alle kurzer Hand abgesagt werden müssen.

