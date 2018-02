Bürgermeister lässt „Maulkorb“ für seine Ortsbrandmeister verteilen

Kritik nur noch direkt an die Verwaltung - Stadtbrandmeister vorgeschickt

Neustadt (os). Unter Verweis auf die Jahresdienstversammlung in der Ortsfeuerwehr Borstel hat Bürgermeister Uwe Sternbeck der Politik mitgeteilt, er habe mit dem Stadtbrandmeister vereinbart, dass Ortsbrandmeister angehalten sind, sich mit Problemen direkt an die Verwaltung zu wenden und nicht an die Presse.

Festgehalten ist das in einem Protokoll des nicht-öffentlich tagenden Verwaltungsausschusses, das der Neustädter Zeitung auszugsweise vorliegt. Sternbeck ließ das am Donnerstag durch eine Stadtsprecherin kurz und bündig bestätigen, ergänzte lediglich, „der Stadtbrandmeister ist dieser Bitte nachgekommen“.

In Borstel hatte es deutliche Kritik im Hinblick auf den dringend erwarteten Gerätehaus-Neubau gegeben, in dem dann auch endlich ein neues Fahrzeug als Ersatz für das 28 Jahre alte jetzige und der Mannschaftstransporter, der jetzt draußen steht, Platz finden würde. Die Äußerungen kamen jedoch nicht vom Ortsbrandmeister, sondern vor allem von Kinderfeuerwehrwart Markus Seitz, der sich öffentlich gefragt hatte, was man als Ehrenamtlicher wohl verbrochen habe, um so behandelt zu werden. Die Kritik bezog sich auch auf unzureichende sanitäre Anlagen.

Nach NZ-Informationen sind alle diese Kritikpunkte der Verwaltung vorher bekannt gewesen, in Gespräche zum Gerätehaus hatte sich sogar der Dorfgemeinschaftsverein mit eingeschaltet.

Stadtbrandmeister Robert Krenz hat Bürgermeister Sternbeck zudem auch nicht so verstanden, wie es das Protokoll sagt.

Allerdings habe das Stadtoberhaupt unter Erinnerung an die „Treuepflicht“ der Ehrenbeamten erwartet, dass Probleme nicht in öffentlichen Versammlungen diskutiert werden. Kämen sie doch zur Sprache, solle relativiert werden, statt in die selbe Kerbe zu schlagen.

„Das habe ich den Ortsbrandmeistern in einer Versammlung so weitergegeben“, sagt Krenz. Mit dem Ortskommando in Borstel habe es zudem ein zusätzliches Gespräch gegeben - ebenfalls auf Wunsch des Bürgermeisters.

Am morgigen Sonntag treffen die Ortsbrandmeister und ihre Stellvertreter in Stöckendrebber zur Stadtkommandositzung zusammen, auch Bürgermeister Uwe Sternbeck wird dort zu Gast sein. Ob der „Maulkorb“ dort Thema sein wird, bleibt abzuwarten.

