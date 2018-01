Auftrag für Verstärkung der B 6-Leinebrücke ist schon vergeben

Schindlers Ziel: Bis Ende des Jahres LKW zurück auf die Bundesstraße

Noch in dieser Woche gibt es einen ersten Vor-Ort-Termin: Der Auftrag für die Stabilisierung der B 6-Leinebrücke ist bereits vergeben. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). „Das war eine super-sportliche Leistung der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr“, zitiert Stadtsprecher Benjamin Gleue den Bau-Fachbereichsleiter Jörg Homeier. Der hatte am Montag im Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss bekannt gegeben, dass der Fachbereich Nienburg der Landesbehörde den Auftrag für die Verstärkung der B 6-Leinebrücke vergeben habe.

Behördenleiter Uwe Schindler bestätigte das am Dienstag auf Anfrage der Neustädter Zeitung. Eine Spezialfirma aus Aschaffenburg hatte sich erfolgreich auf die Ausschreibung beworben. „Das Unternehmen hat große Erfahrungen“, sagt er. Noch in dieser Woche wird es erste Vor-Ort-Gespräche und eine statische Vorbesprechung geben. „Die Zuwegung muss ebenso geklärt werden, wie die Vorbereitung der Flächen unter der Brücke für Spezialgeräte“, so Schindler. Die ersten Arbeiten werden nach seinen Worten komplett auf der Brückenunterseite erfolgen und von oben kaum bemerkt werden. „In einzelnen Phasen können danach aber kurze Vollsperrungen der Brücke nötig werden“, sagt der Behördenleiter. Die erste solche Sperrung dürfte bereits im April erfolgen.

Er bleibt optimistisch, dass wie ursprünglich geplant Ende des Jahres erste Lastwagen wieder die derzeit für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen gesperrte Brücke befahren können. „Kein Hochwasser mehr“, ist dabei Schindlers größter Wunsch.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 2302 vom 24.01.2018