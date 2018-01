Unternehmen vor Ort sind auf der Suche nach Mitarbeitern und Flächen

Wirtschaftsförderung wertet Befragung von Betrieben aus

Ergebnisse der ersten Unternehmensbefragung liegen vor: Wirtschaftsförderer Uwe Hemens (v.l.), Mitarbeiterin Franziska Hähn und Ulrike Ahrbecker von der Stadt analysieren die Ergebnisse.

Neustadt (dgs). Unternehmen im Stadtgebiet suchen händeringend Fachkräfte und sie haben Bedarf nach Gewerbeflächen. „Da müssen wir unbedingt heran“, erklärt Wirtschaftsförderer Uwe Hemens nach Auswertung einer Umfrage unter Neustädter Unternehmen. Die Wirtschaftsförderung hatte sie im November/Dezember durchgeführt - jetzt liegen die Ergebnisse vor.

Insgesamt 85 Unternehmen aus der Handwerks-, Handels- und Dienstleistungsbranche haben sich an der Umfrage beteiligt. Das sind gut ein Drittel der angeschriebenen Betriebe - „eine sehr gute Resonanz“, wie Hemens findet. Seine Mitarbeiterin Franziska Hähn, die in Hannover Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftspsychologie studiert, hat die Ergebnisse mit einem speziellen Statistikprogramm ausgewertet.

Danach haben 58 Prozent der Unternehmen Bedarf nach Mitarbeitern geäußert, insbesondere mit qualifizierter Berufsausbildung. Auf der Suche nach Verkaufs-, Lager-, Produktions- oder Gewerbeflächen sind zwölf Prozent der Unternehmen, wobei vor allem Büroflächen benötigt werden. Es gibt aber auch vier aktuelle Anfragen nach Gewerbeflächen. „Hier wollen wir angebotsorientiert arbeiten“, erklärt Hemens. Derzeit ist eine Erweiterung des Gewerbegebiets Ost in Planung. Büroflächen aber seien gerade in der Innenstadt Mangelware, so der Wirtschaftsförderer, der hier auf Kapazitäten durch die Bebauung des ZOB-Geländes hofft.

Natürlich sind auch die Standortfaktoren, wie die Telekommunikations- und Breitbandqualität oder die Verkehrsanbindung, wichtig für die Unternehmen. Hier äußerten viele Verbesserungsbedarf. Auch das Image der Stadt rangiert auf der Skala nicht gerade oben. Sehr zufrieden zeigten sich die meisten der befragten Unternehmen mit der ÖPNV-Anbindung, der Anbindung an die Landeshauptstadt Hannover sowie dem Bildungs- und Ausbildungsangebot.

Die Befragung hat auch ergeben, dass die Leistungen der Wirtschaftsförderung noch bekannter gemacht werden müssen. „Da sind wir dran“, sagt Hemens. So seien zahlreiche Einzelaussagen und Gesprächswünsche aufgeführt worden. Die Wirtschaftsförderung werde mit den Unternehmen jetzt individuell Kontakt aufnehmen und versuchen, Lösungen für die Bedarfe zu finden, kündigt der Wirtschaftsförderer an. Bei einem Drittel der Unternehmen steht zudem eine Nachfolge an, bei den meisten der befragten Betriebe schon in den nächsten zehn Jahren. Hier plant Hemens entsprechende Informationsveranstaltungen.

Ausgabe-Nr. 2303 vom 31.01.2018