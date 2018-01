Klärendes Gespräch mit dem Integrationsbeirat bereinigt Vorwürfe

Thomas Iseke entschuldigt sich für ausgrenzende Verallgemeinerung

Naser-Al-Din Ali, Fatih Köse, Giuseppe Broccoli und Adel Amor im Gespräch mit Gastwirt und Ratsherr Thomas Iseke. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). „Als ich am letzten Samstag im La Cabana war, hatten mehr als die Hälfte der Gäste ausländische Wurzeln“, sagt der Vorsitzende des Integrationsbeirates, Adel Amor. Er hatte die Kneipe besucht, um mit Wirt Thomas Iseke einen Gesprächstermin mit dem Gremium zu vereinbaren, nachdem Iseke wegen „ausländerfeindlicher Äußerungen“ in einer internen WhatsApp-Gruppe für Mitarbeiter (wir berichteten) in der Kritik gestanden hatte. Iseke hatte geschrieben, Gäste die „nicht dem christlichen Abendland“ zuzurechnen sein, sollten Heiligabend möglichst nicht bedient werden. „Wir haben verstanden, dass Moslems nicht willkommen sind“, so Amor.

Der Gastwirt, gleichzeitig Ratsherr stellte noch einmal klar, dass mit der Äußerung nur bestimmte Personen gemeint waren, die vorher massiv Druck ausgeübt hatten. Bei der Kultveranstaltung wollten sie Regeln bewusst umgehen. „Ich habe mich bedroht gefühlt und dann diese wirklich unglückliche Äußerung geschrieben“, räumte Iseke im Gespräch mit dem Integrationsbeirat ein. „Unkommentiert konnte man das nur falsch verstehen, das rechtfertigt aber nicht diese Verallgemeinerung. Es tut mir von Herzen leid.“ In den Vorjahren habe er geschrieben: „Menschen, die nicht mit uns friedlich Weihnachten feiern wollen...“, ähnliche Ansagen gäbe es seit 15 Jahren.

„Jeder hat schon mal etwas gesagt, was er hinterher bereut“, kommentierte Amors Stellvertreter Giuseppe Broccoli Isekes Entschuldigung. „Ich finde es gut, dass wir dieses Gespräch hier so offen führen können.“

Beirats-Mitglied Fatih Köse wollte dann aber doch noch etwas zu weiteren Vorwürfen ähnlicher Art gegen Iseke wissen. Die Aussage des Gastwirts dazu war deutlich: „Das waren Reaktionen auf klar deutsch-feindliche Äußerungen einer ehemaligen Mitarbeiterin, das diskutiere ich hier nicht.“

„Wir nehmen die Entschuldigung an“, hielt Adel Amor als Gesprächsergebnis fest. Wie auch weitere Mitglieder des Gremiums lobte er Isekes Bereitschaft zu dem Gespräch. „Fehler zugeben kann auch nicht jeder!“

Ausgabe-Nr. 985 vom 27.01.2018