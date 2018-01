Preise und Öffnungszeiten für das Balneon stehen fest - Startpunkt noch nicht

Aufsichtsrat segnet Betriebskonzept ab - zwei Tage für Frühschwimmer

Probesitzen in der Aufguss-Sauna: Helmut Eisbrenner, Uwe Sternbeck und Heino Lohmann versprechen sich viel von dem Bereich mit seinem umfangreichen Angebot. Foto: Seitz

Neustadt (os). Bürgermeister Uwe Sternbeck, gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzender der Wirtschaftsbetriebe (WBN), ist überzeugt, dass mit dem neuen Balneon „Kunden ein Super-Angebot“ gemacht wird. Das Aufsichtsgremium bekam am Mittwoch das Betriebskonzept vorgestellt und hat dieses auch abgesegnet. Auf einen genauen Eröffnungstermin muss aber weiter gewartet werden, frühestens Ende Januar wird der bekannt gegeben, bis dahin bleibt es bei „Frühjahr 2018“.

Das Balneon wird deutlich länger geöffnet sein, als das alte Hallenbad. Grundsätzlich ist das Schwimmbad von 10 bis 21 Uhr geöffnet, die Sauna von 10 bis 22 Uhr. Sonntags schließt das Bad um 19 Uhr, die Sauna um 20 Uhr. Montags startet der öffentliche Betrieb erst um 14 Uhr, vorher schwimmen Schulen. Größter Streitpunkt waren bisher die Frühschwimmer. Die können laut beschlossenem Konzept mittwochs und freitags ab 7 Uhr ins Bad, teilen sich die Bahnen bis 10 Uhr aber mit dem ab 8 Uhr stattfindenden Schulbetrieb. Gehofft hatten die Aktiven auf mindestens drei Tage, mit der Aufsichtsratszustimmung dürfte die Aussicht darauf aber passé sein.

„Mit unserer Balneon-Card betreten wir Neuland“, sagt Betriebsleiter Heino Lohmann mit Blick auf die Eintrittspreis, die WBN-Geschäftsführer Eisbrenner für überaus fair hält. Orientierung für den Eintritt gaben ähnliche - vor allem eher neue - Bäder in der Umgebung bis in den Bereich Braunschweig. „Da liegen wir im Mittelfeld.“ Mit der Karte zahlt man monatlich fünf Euro und dann nur maximal fünf Euro für unbegrenztes Schwimmen. Ohne Karte werden sechs Euro für drei Stunden, acht für den ganzen Tag fällig. „Gemessen an der Tageskarte lohnt sich das ab dem zweiten Besuch“, so Eisbrenner. Ein solches System gibt es auch für die Sauna. Die kompletten Preise sind seit heute auf www.balneon.de zu finden. Zum bisherigen Eintrittspreis von vier Euro ist auch künftig Schwimmen möglich, allerdings nur vormittags für maximal 90 Minuten.

Vor dem Balneon, das nach Eisbrenners Meinung deutlich besser zu erreichen ist als das jetzige Hallenbad, gibt es 140 Parkplätze für Autos sowie mehr als 50 für Fahrräder. Eine Ladesäule für zwei E-Autos ist ebenso vorgesehen, die Erweiterung um 30 Parkbuchten sowie zwei Wohnmobilstellplätze ist möglich. „Auch die zweite Rutsche haben wir uns schon vertraglich zum Festpreis gesichert“, sagt er.

Am 30. Januar beginnt um 18 Uhr eine öffentliche Info-Veranstaltung zum Balneon in der Mensa der Leine-Schule.

Noch viel Feinschliff nötig -

Wasserschaden wirkt sich stärker aus

Ob Sauna, Rutsche, Becken, Umkleiden, Duschen oder Außenanlagen - bis zur Eröffnung ist noch einiges zu tun, „vor allem die Taktung zwischen den verschiendenen Gewerken ist nicht immer einfach“, sagt Helmut Eisbrenner. Stärker als zunächst erwartet wirft der Wasserrohrbruch im Dezember (wir berichteten) den Zeitplan zurück. Pumpen und Schaltschränke wurden beschädigt, der Schaden liegt im sechsstelligen Bereich. „Vor allem haben manche Ersatzteile längere Lieferzeiten“, so der WBN-Geschäftsführer. „Unser Interesse ist es natürlich, so schnell wie möglich zu eröffnen, aber erst wenn der Betrieb auch wirklich sicher steht.“

Ausgabe-Nr. 984 vom 20.01.2018