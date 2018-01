Ortsbürgermeisterin nervt nicht nur die Baustelle, sondern die Deutsche Bahn

Strecker: Eine Lösung für Fußgänger und Radfahrer muss her

Mit dem Bahnübergang Moordorfer Straße geht es am Freitagabend los, es folgt der Bahnübergang Bahnhofstraße. Beide sind über zehn Tage komplett gesperrt, weder Autos noch Fußgänger und Radfahrer kommen herüber.

Poggenhagen (dgs). Am Freitagabend geht es am Bahnübergang Moordorfer Straße los. Wegen umfangreicher Gleisbauarbeiten wird die vielbefahrene Querung elf Tage lang bis zum 30. Januar komplett für den Verkehr gesperrt. Am 6. Februar folgt eine Vollsperrung des Bahnübergangs Bahnhofstraße, dieses Mal für 13 Tage. Auch Fußgänger und Radfahrer können die Bahnübergänge dann nicht passieren.

Für Ortsbürgermeisterin Monika Strecker ein Unding. „Es kann doch nicht sein, dass unsere beiden Bahnübergänge nacheinander für Wochen voll gesperrt werden, ohne dass jemand herüber kann“, ärgert sich Strecker. Immerhin seien auch Schulkinder betroffen.

Dabei ärgert sich Strecker insbesondere über die Informationspolitik der Deutschen Bahn. Die hatte einen Flyer an alle Poggenhagener Haushalte zu den anstehenden Bauarbeiten verteilt. Darin war zwar von Lärmbelästigung die Rede, nicht aber von den folgenreichen Vollsperrungen der Bahnübergänge.

Gleich am Wochenende versuchte die Ortsbürgermeisterin die auf dem Flyer angegebene Telefonnummer anzurufen - kostenlos, Tag und Nacht, wie es dort heißt. „Kein Anschluss unter dieser Nummer“, lautete die Ansage. Wurde bei der angegebenen Vorwahl 080 vielleicht ein Null vergessen?

Richtig, die Ortsbürgermeisterin hatte Glück und nach 15 Minuten sogar einen Mitarbeiter an der Strippe. „Leider war dieser nur für Fahrauskünfte zuständig und gab mir eine neue Nummer“, berichtet Strecker lakonisch. Sie solle sich doch an die Stadtverwaltung wenden, so der Tipp.

Das hat sie inzwischen getan. „Fußgänger und Fahrradfahrer müssen die Bahnübergänge passieren können“, lautet ihre Forderung. „Wie sollen die Fahrgäste überhaupt vom Bahnhof Poggenhagen wegkommen?“ fragt sie sich auch.

Den Ortsrat weiß Strecker hinter sich „Gut, dass wir alle an einen Strang ziehen“, sagt sie. Die nächste Sitzung ist am Dienstag 23. Januar, um 19.30 Uhr im Landgasthaus Meyer.

